Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Міненерго представило статистику підключення розподіленої газової генерації по регіонах.

Міненерго представило статистику підключення розподіленої газової генерації по регіонах.Україна активно нарощує потужності газотурбінних, газопоршневих, у тому числі когенераційних, установок - загалом по країні установлено вже понад 1,4 ГВт такого обладнання.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в інфографіці Міністерства енергетики.

Зокрема, у Києві встановлено 41,1 МВт розподіленої генерації. Лідерами за обсягами підключень є:

  • Київська область - 145 МВт;
  • Сумщина - 112,1 МВт;
  • Волинь - 111,2 МВт;
  • Івано-Франківщина - 97,6 МВт;
  • Черкащина - 96,4 МВт.

    • Найменші обсяги підключень - у Чернівецькій (5,3 МВт), Кіровоградській (4,4 МВт) та Донецькій (1,5 МВт) областях.

    На Житомирщині підключено 40,4 МВт розподіленої генерації, на Харківщині - 92,1 МВт.
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 42,9930
    		  0,0388
    		 0,09
    EUR
    		 1
    		 51,0348
    		  0,1730
    		 0,34

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:33
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,7744  0,02 0,05 43,3267  0,03 0,07
    EUR 50,8630  0,01 0,03 51,5011  0,01 0,02

    Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,0850  0,08 0,17 43,1150  0,08 0,17
    EUR 51,1979  0,18 0,36 51,2249  0,19 0,38

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес