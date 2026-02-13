Фінансові новини
Міненерго представило статистику підключення розподіленої газової генерації по регіонах.
09:29 13.02.2026
Україна активно нарощує потужності газотурбінних, газопоршневих, у тому числі когенераційних, установок - загалом по країні установлено вже понад 1,4 ГВт такого обладнання.
Київська область - 145 МВт;
Сумщина - 112,1 МВт;
Волинь - 111,2 МВт;
Івано-Франківщина - 97,6 МВт;
Черкащина - 96,4 МВт.
Як передає Укрінформ, про це йдеться в інфографіці Міністерства енергетики.
Зокрема, у Києві встановлено 41,1 МВт розподіленої генерації. Лідерами за обсягами підключень є:
Найменші обсяги підключень - у Чернівецькій (5,3 МВт), Кіровоградській (4,4 МВт) та Донецькій (1,5 МВт) областях.
На Житомирщині підключено 40,4 МВт розподіленої генерації, на Харківщині - 92,1 МВт.
