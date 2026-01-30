ЄС виділив Україні додаткові 50 мільйонів євро на зимові енергопотреби

Єврокомісія спільно з Європейським інвестиційним банком надала Нафтогазу екстрену позику в розмірі 50 мільйонів євро. Кошти спрямовані на підтримку енергосистеми України в умовах найважчої зими з початку повномасштабної війни. Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Фінансування надходить через механізм підтримки України. Загальна допомога ЄС на екстрені закупівлі газу для зими 2025-2026 років тепер сягає 977 мільйонів євро.

Гроші мають забезпечити опалення та електропостачання для домогосподарств, критичної інфраструктури та підприємств по всій країні.

"Новини, які щоранку надходять з України, жахливі. Те, що робить Росія, - це державний терор. Це вже не війна. Люди замерзають. Багато хто тікає з Києва та інших міст", - заявила комісарка з питань розширення Марта Кос.

За її словами, ЄС тісно співпрацював з Україною для стабілізації енергетичної системи, але масштаби російських атак такі, що країні терміново потрібно більше. Ця екстрена позика - один із багатьох додаткових заходів, наголосила Кос. Брюссель розглядає всі можливі варіанти допомоги українцям.

Паралельно Нафтогаз зобов'язався реінвестувати суму, еквівалентну наданому фінансуванню, у проєкти відновлюваної енергетики та декарбонізації.