Австралія збільшує фінансування підтримки енергетики України майже на $7 млн.
10:35 23.01.2026 |
Уряд Австралії додатково спрямує близько 7 мільйонів доларів США до Фонду енергетичної підтримки України.
Як передає Укрінформ із посиланням на МЗС Австралії, про це повідомила очільниця зовнішньополітичного відомства Пенні Вонг,
«Уряд Австралії надає додаткові 10 мільйонів австралійських доларів (6,8 млн дол. США - ред.) до Фонду енергетичної підтримки України, щоб допомогти забезпечити освітлення, опалення будинків та роботу основних служб, оскільки Росія продовжує систематичні удари по цивільних районах та критично важливій енергетичній інфраструктурі», - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що Росія посилює атаки під час однієї з найсуворіших зим, аби українські сім'ї страждали від тривалих відключень електроенергії, холоду та перебоїв у наданні основних послуг, включаючи медицину.
«РФ використовує зиму як зброю проти народу України. Продовження російських ударів по будинках та критично важливій інфраструктурі демонструє, що Москва не налаштована серйозно на припинення війни, попри постійні зусилля Сполучених Штатів та партнерів Коаліції охочих забезпечити справедливий і тривалий мир», - наводить слова Вонг зовнішньополітичне відомство.
Очільниця МЗС поінформувала, що з лютого 2022 року Австралія направила Україні понад 1,7 млрд доларів (близько 1,2 млрд дол. США) військової, гуманітарної, економічної та енергетичної допомоги. А загальний внесок країни до Фонду енергетичної підтримки України з новим пакетом сягнув 40 млн австралійських доларів (понад 27 млн дол. США)
«Австралія твердо підтримує Україну з моменту незаконного повномасштабного вторгнення Росії і ми повторюємо наш заклик до Москви негайно припинити свою незаконну війну та дотримуватися своїх зобов'язань згідно з міжнародним правом», - заявила Вонг.
Від березня 2022 року Австралія передає Україні озброєння та боєприпаси для захисту від російської агресії, у тому числі бронетранспортери Bushmaster, гаубиці M777, бронемашини M113, протитанкову зброю та безпілотники. Країна також направила щонайменше 90 військових інструкторів для підготовки військовослужбовців ЗСУ на території Великої Британії.
На авіабазі Рамштайн у Німеччині Із жовтня 2023 року розміщено розвідувальний літак ВПС Австралії Е-7А Wedgetail та до 100 військових для сприяння охороні маршрутів постачання України.
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі
