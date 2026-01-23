Фінансові новини
- 23.01.26
- 14:29
За даними FT, США й Україна розглянули можливість енергетичного перемир’я з Росією.
10:16 23.01.2026 |
Сполучені Штати та Україна обговорювали можливість запропонувати Росії обмежене перемир'я щодо енергетики. Про це заявило видання Financial Times з посиланням на двох співрозмовників, обізнаних з переговорами.
За їх словами, у межах такого перемир'я Москва мала б припинити удари по енергетичній інфраструктурі в обмін на те, що Київ зупинить атаки на нафтопереробні заводи та танкери "тіньового флоту" окупантів.
Перемовини з РФ щодо цієї пропозиції не перебувають на завершальній стадії, зауважив один зі співрозмовців, додавши, що диктатор Володимир Путін навряд чи погодиться на це, оскільки вважає тиск на енергоінфраструктуру України важливим важелем впливу.
Також FT стверджує, що неназваний український високопосадовець заявив йому, що Київ теж сумнівається стосовно такого перемир'я, оскільки його програма далекобійних дронів успішно вражає нафтогазові об'єкти РФ - й останнім часом нафтові танкери на Чорному та Середземному морях - які живлять воєнну машину Кремля.
