Ціна газу в ЄС наближається до $500/тис. куб. м на тлі холодів і зростання котирувань у США

Тривале похолодання в Європі штовхає ціни на газ вгору. Спотова ціна з поставкою "на день вперед" на еталонному європейському хабі TTF у середу закрилася на рівні $486 за 1 тис. кубометрів, додавши лише за один торговий день 11%. Це максимальний рівень котирувань з червня 2025 року.

У четвер торги відкрилися на рівні $491. На даний момент ціна скоригувалася до $477.

Температура повітря в Європі в січні цього року опускається до мінімальних значень за останні півтора десятка років. Загалом січень (а це сам по собі найхолодніший зимовий місяць) очікується на три градуси холодніше від кліматичної норми і на чотири градуси морозніше, ніж у минулому році.

Ясна погода супроводжується низькою швидкістю вітру, а то й штилем. Це посилює навантаження на енергосистему, оскільки знижує виробництво вітрових електростанцій. Надійність роботи енергетичної системи підтримується насамперед ресурсом підземних сховищ газу як найбільш гнучкого і наближеного до місць споживання джерела.

Середній рівень запасів газу в підземних сховищах Європи опустився до 48,4% за підсумками газової доби 20 січня, свідчать дані Gas Infrastructure Europe. Це на 15 процентних пунктів нижче, ніж у середньому за останні п'ять років. На даний момент ПСГ Європи випереджають звичайний темп витрати запасів на чотири тижні. Більш того, база спостережень GIE знає приклади, коли такого рівня (а то й набагато вище - 59%) запаси досягали лише до моменту завершення сезону відбору і початку закачування.

За підсумками 2025 року країни регіону закупили 109 млн тонн СПГ (142 млрд куб. м в обсязі після регазифікації), що на 28% більше, ніж у 2024 році. У січні 2026 року імпорт скрапленого газу може становити 10 млн тонн, що на 24% вище, ніж роком раніше. І це може бути новий рекорд для європейської газової галузі. Незважаючи на високий попит, залишається великий невикористаний запас продуктивності - 20 січня термінали працювали на 51% від пропускної здатності. Також помітна тенденція скорочення запасів СПГ на терміналах.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1667
  0,0092
 0,02
EUR
 1
 50,5201
  0,1468
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 09:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8191  0,13 0,31 43,4257  0,14 0,31
EUR 50,2752  0,05 0,10 50,9635  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1600  0,08 0,19 43,2000  0,07 0,16
EUR 50,5964  0,05 0,11 50,6260  0,04 0,08

