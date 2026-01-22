Фінансові новини
- |
- 22.01.26
- |
- 23:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціна газу в ЄС наближається до $500/тис. куб. м на тлі холодів і зростання котирувань у США
14:47 22.01.2026 |
Тривале похолодання в Європі штовхає ціни на газ вгору. Спотова ціна з поставкою "на день вперед" на еталонному європейському хабі TTF у середу закрилася на рівні $486 за 1 тис. кубометрів, додавши лише за один торговий день 11%. Це максимальний рівень котирувань з червня 2025 року.
У четвер торги відкрилися на рівні $491. На даний момент ціна скоригувалася до $477.
Температура повітря в Європі в січні цього року опускається до мінімальних значень за останні півтора десятка років. Загалом січень (а це сам по собі найхолодніший зимовий місяць) очікується на три градуси холодніше від кліматичної норми і на чотири градуси морозніше, ніж у минулому році.
Ясна погода супроводжується низькою швидкістю вітру, а то й штилем. Це посилює навантаження на енергосистему, оскільки знижує виробництво вітрових електростанцій. Надійність роботи енергетичної системи підтримується насамперед ресурсом підземних сховищ газу як найбільш гнучкого і наближеного до місць споживання джерела.
Середній рівень запасів газу в підземних сховищах Європи опустився до 48,4% за підсумками газової доби 20 січня, свідчать дані Gas Infrastructure Europe. Це на 15 процентних пунктів нижче, ніж у середньому за останні п'ять років. На даний момент ПСГ Європи випереджають звичайний темп витрати запасів на чотири тижні. Більш того, база спостережень GIE знає приклади, коли такого рівня (а то й набагато вище - 59%) запаси досягали лише до моменту завершення сезону відбору і початку закачування.
За підсумками 2025 року країни регіону закупили 109 млн тонн СПГ (142 млрд куб. м в обсязі після регазифікації), що на 28% більше, ніж у 2024 році. У січні 2026 року імпорт скрапленого газу може становити 10 млн тонн, що на 24% вище, ніж роком раніше. І це може бути новий рекорд для європейської газової галузі. Незважаючи на високий попит, залишається великий невикористаний запас продуктивності - 20 січня термінали працювали на 51% від пропускної здатності. Також помітна тенденція скорочення запасів СПГ на терміналах.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп відмовився від мит проти Європи через питання Гренландії
|Кредит на 90 млрд євро для України затвердив Європарламент
|НАБУ оголосило підозру Шурмі, колишньому заступнику голови ОП
|FT: домовленість щодо «плану процвітання» України відтермінували
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Аграрний ринок може повторити успіх біржової торгівлі деревиною — НКЦПФР
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Нафта продовжує активно дешевшати, Brent торгується по $64,4 за барель
|Ціна газу в ЄС наближається до $500/тис. куб. м на тлі холодів і зростання котирувань у США
|Ринок нафти реагує зростанням після скасування Трампом загрози мит у контексті Гренландії.
Ціни на нафту в четвер зросли після того, як президент США Дональд Трамп знизив напруженість у відносинах з Європою через свої вимоги щодо Гренландії, а додаткову підтримку ринку надали перебої з постачанням з двох великих нафтових родовищ у Казахстані, а також покращені прогнози попиту на 2026 рік.
|Європейська комісія включила до окремого бюджету гуманітарної допомоги на 2026 рік 145 млн євро, призначених для підтримки України.
|Експорт українського м’яса розширюється ще на одну країну
|Євросоюз компенсує дві третини фінансових потреб України та шукатиме додаткові кошти
Бізнес
|Китай запроваджує єдині стандарти переробки батарей електромобілів
|Смартфон Трампа так і не з’явився на ринку — демократи закликають до перевірки
|Європа готується до створення гігафабрик ШІ — рішення ЄС
|В Україні активних користувачів Starlink Direct to Cell понад 3 млн, найбільше у п’яти містах
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі
|Тайвань інвестує $250 млрд у виробництво чипів у США за новою торговельною угодою
|Імпорт деяких ШІ-чипів NVIDIA та AMD до США обкладуть митом у 25%
|Microsoft, Meta, Amazon і Perplexity домовилися про платний корпоративний доступ до Вікіпедії