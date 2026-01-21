Підтримка від 17 держав і ЄС допомагає стабілізувати українську енергетику

Підтримку для стабілізації роботи енергетичного сектору України надали 17 країн та Європейський Союз.

Як передає Укрінформ, про це Міністерство закордонних справ України заявило у Телеграмі.

У МЗС повідомили про основні надходження у січні цього року станом на сьогодні.

Італія розпочала передачу промислових бойлерів для систем теплопостачання - близько 80 одиниць потужністю від 550 до 3000 кВт. Обладнання призначене для громад, де пошкоджені або зруйновані централізовані системи теплопостачання.

Бельгійське федеральне агентство розвитку Enabel передало 22 мобільні котельні та три генератори Києву, Одесі й Фастову потужністю 200 та 40 кВт.

Чеська організація Post Bellum закупила партію генераторів для Львова, Тернополя, Києва, Дніпра, Миколаєва та Херсона. "Людина в біді" / Člověk v tísni в рамках актуальної збірки SOS Ukraine отримали додаткове фінансування через механізм Європейської комісії Foreign Policy Instruments, що буде спрямовано на енергетичні потреби для України.

З Румунії на адресу Сумської обласної військово адміністрації відправлений вантаж вартістю близько 20 тисяч євро - 15 акумуляторних станцій ECOFLOW і дизельний генератор.

Болгарія передала 17 генераторів різної потужності.

Громадська організація Bevar Ukraine з Данії передала промислові джерела безперебійного живлення (100 та 80 кВт) та генератор 22 кВт для лікарні Києва.

Хорватія надала два потужні генератори для Сумської ОВА. Також готується відправка ще двох генераторів для Київської та Сумської областей.

Євросоюз ухвалив передачу 445 генераторів із запасів rescEU.

Швейцарія найближчим часом запланувала доставку чотирьох аварійних електрогенераторів середньої потужності від кантону Тургау.

Молдова передала 14 генераторів для Сумської області.

Окремі держави-партнери, зокрема Норвегія (200 млн доларів), Німеччина та Австрія (60 млн євро), а також Велика Британія (20 млн фунтів) профінансували енергетичний сектор України для закупівлі обладнання та ресурсів.

Литва надала додаткове енергетичне обладнання, генератори, компоненти для аварійних ремонтів та локальної генерації.

Польща надала дизельні генератори для критичної інфраструктури та соціальної сфери, зокрема в рамках проєкту "Тепло для Києва".

Грузія виділила 9 промислових генераторів для Сумської ОВА на понад 553 тисячі доларів.

Вірменія передала 10 мобільних інверторів-генераторів для навчальних закладів і медичних установ у прифронтових регіонах.

"Вдячний усім благодійникам і нашим партнерам, які допомагають нам пройти цю важку зиму. Ми завжди памʼятатимемо про цю щиру підтримку, про тепло ваших сердець в найхолодніший час нашої історії", - заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.