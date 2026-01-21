Авторизация

Україна потребує $1 млрд на відбудову енергосистеми — заявив Соболев

Росія з жовтня 2025 року пошкодила 8,5 ГВт генеруючих потужностей в Україні, зокрема тепло- та гідроелектростанції. Про це міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев повідомив в "Українському домі" в Давосі у вівторок, 20 січня.

За його словами, для покриття поточного дефіциту, а також відновлення пошкоджених потужностей Україні необхідна допомога на один мільярд доларів.

"Ми маємо пройти цю частину важкої зими, нам потрібно обладнання, його запаси вичерпалися... Зараз невідкладні потреби - один мільярд доларів - генеруючі потужності, мобільні підстанції, бекапи, обладнання", - цитує міністра агенція "Інтерфакс-Україна".

Соболев зазначив, що багато з пошкоджених об'єктів були відновлені, втім російська армія знову атакувала і руйнувала їх. Він наголосив, що захистити ці потужності було б дешевше, ніж відновлювати їх, проте Україні не вистачає засобів протиповітряної оборони.

Наразі для покриття дефіциту Україна наразі імпортує рекордний обсяг електроенергії з Європи - 1,9 ГВт, додав голова мінекономіки.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

