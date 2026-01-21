У Міненерго відбулися кадрові зміни: призначено двох заступників

Кабінет Міністрів змінив двох заступників міністра енергетики після призначення Дениса Шмигаля посаду першого віцепрем'єра - очільника Міненерго.

Відповідні розпорядження№29-р - №36-р від 19 січня оприлюднені на офіційному урядовому порталі, повідомляє БізнесЦензор.

Зокрема, Кабмін звільнив:

Анатолія Корзуна - з посади заступника міністра;

Романа Андарака - з посади заступника міністра з питань цифровізації;

Сергія Суярка - з посади держсекретаря міністерства.

Всі вони подали заяви на звільнення за власним бажанням.

Водночас Кабмін призначив у Міненерго:

Валентину Москаленко - заступником міністра;

Анатолія Куцевола - заступником міністра з євроінтеграції;

Максима Мелашкіна - державним секретарем міністерства.

Куцевол та Мелашкін до цього обіймали аналогічні посади у Міноборони під керівництвом Дениса Шмигаля, а Валентина Москаленко з 2020 року була його радницею на посаді прем'єр-міністра.