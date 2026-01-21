Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Міненерго відбулися кадрові зміни: призначено двох заступників

Кабінет Міністрів змінив двох заступників міністра енергетики після призначення Дениса Шмигаля посаду першого віцепрем'єра - очільника Міненерго.

Відповідні розпорядження№29-р - №36-р від 19 січня оприлюднені на офіційному урядовому порталі, повідомляє БізнесЦензор.

Зокрема, Кабмін звільнив:

  • Анатолія Корзуна - з посади заступника міністра;
  • Романа Андарака - з посади заступника міністра з питань цифровізації;
  • Сергія Суярка - з посади держсекретаря міністерства.

    • Всі вони подали заяви на звільнення за власним бажанням.

    Водночас Кабмін призначив у Міненерго:

  • Валентину Москаленко - заступником міністра;
  • Анатолія Куцевола - заступником міністра з євроінтеграції;
  • Максима Мелашкіна - державним секретарем міністерства.

    • Куцевол та Мелашкін до цього обіймали аналогічні посади у Міноборони під керівництвом Дениса Шмигаля, а Валентина Москаленко з 2020 року була його радницею на посаді прем'єр-міністра. 
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 43,2522
    		  0,0156
    		 0,04
    EUR
    		 1
    		 50,7219
    		  0,4188
    		 0,83

    Курс обміну валют на вчора, 09:47
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,0000  0,07 0,16 43,8627  0,20 0,47
    EUR 50,1385  0,02 0,03 50,5338  0,26 0,52

    Міжбанківський ринок на вчора, 17:02
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,2400  0,04 0,09 43,2900  0,02 0,05
    EUR 50,6859  0,33 0,66 50,7272  0,35 0,70

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес