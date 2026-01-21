Фінансові новини
21.01.26
03:01
RSS
мапа сайту
У Міненерго відбулися кадрові зміни: призначено двох заступників
15:33 20.01.2026 |
Кабінет Міністрів змінив двох заступників міністра енергетики після призначення Дениса Шмигаля посаду першого віцепрем'єра - очільника Міненерго.
Відповідні розпорядження№29-р - №36-р від 19 січня оприлюднені на офіційному урядовому порталі, повідомляє БізнесЦензор.
Зокрема, Кабмін звільнив:
Всі вони подали заяви на звільнення за власним бажанням.
Водночас Кабмін призначив у Міненерго:
Куцевол та Мелашкін до цього обіймали аналогічні посади у Міноборони під керівництвом Дениса Шмигаля, а Валентина Москаленко з 2020 року була його радницею на посаді прем'єр-міністра.
