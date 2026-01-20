Схід України отримає додаткові потужності: прискорюють будівництво ЛЕП

Україна збирається активізувати розбудову ліній електропередачі з заходу на схід держави, повідомив у понеділок перший віцепрем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль після зустрічі з правлінням Укренерго.

За його словами, перед компанією насамперед стоїть невідкладне завдання збільшити технічні можливості для імпорту електроенергії в Україну.

"Очікуємо швидких результатів щодо розбудови міждержавних інтерконекторів на кордонах з ЄС", - заявив Шмигаль.

Іншим ключовим пріоритетом буде розбудова електромереж для передачі електроенергії із західних регіонів на схід країни. За словами Шмигаля, це дозволить ефективніше використовувати згенеровану та імпортовану електроенергію там, де потреба в ній найбільша. Планують як ремонтні роботи, так і будівництво нових ліній електропередачі, що має скоротити тривалість відключень у найбільш проблемних регіонах.

Серед інших завдань - спрощення процедур підключення розподіленої генерації, включно з когенераційними установками та потужними генераторами. Енергосистема повинна бути готова оперативно вмикати альтернативні джерела енергії, особливо в енергодефіцитних областях, сказав Шмигаль.

Окремо обговорювали питання швидкого ремонту та відновлення електромереж у прифронтових зонах спільно з Державною спеціальною службою транспорту, а також захист підстанцій укриттями, засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ) та протиповітряної оборони (ППО).

"Для української енергосистеми зараз важливий кожен мегават", - підкреслив Шмигаль, зазначивши, що це стосується як відновлення пошкоджених російськими ударами об'єктів, так і введення в експлуатацію нових генераційних потужностей.