Сховища газу в Європі порожні вже наполовину, спот подорожчав до $460/тис. куб. м

Спотова ціна на газ із поставкою "на день наперед" на еталонному європейському хабі TTF у п'ятницю закрилася на рівні $460 за тисячу кубометрів, додавши лише за один торговий день 15%.

Температура повітря в Європі в січні цього року знижується до мінімальних значень за останні півтора десятка років. Загалом січень (а це сам по собі найхолодніший зимовий місяць) очікується на 3 градуси холоднішим за кліматичну норму й на 4 градуси морознішим, ніж торік.

Ясна морозна погода супроводжується низькою швидкістю вітру, ба навіть штилем. Це посилює навантаження на енергосистему, оскільки знижує виробку вітряних електростанцій. Надійність роботи енергетичної системи підтримується насамперед ресурсом підземних сховищ газу як найгнучкішого та наближеного до місць споживання джерела.

Середній рівень запасів газу в підземних сховищах Європи знизився до 50,4% за підсумками газової доби 17 січня (на ранок неділі), свідчать дані Gas Infrastructure Europe. Це на 15 процентних пунктів нижче, ніж у середньому за останні п'ять років. Наразі ПСГ Європи випереджають звичайний темп витрати запасів на чотири тижні. Ба більше, база спостережень GIE знає приклади, коли такого рівня (і навіть набагато вищого - 59%) запаси досягали лише до моменту завершення сезону відбору й початку закачування.

З початку 2025 року припинився транзит російського газу територією України через продовження РФ повномасштабної війни проти неї. Дефіцит поставок трубопровідного газу "Газпрому" Європа намагається компенсувати імпортом скрапленого природного газу. За підсумками 2025 року країни регіону імпортували 109 млн тонн СПГ (142 млрд куб. м в обсязі після регазифікації), що на 28% більше, ніж 2024 року.

У січні 2026 року імпорт скрапленого газу може становити 10 млн тонн, що на 24% вище, ніж роком раніше. І це може бути новий рекорд для європейської газової галузі.

Незважаючи на високий попит, залишається великий невикористаний запас продуктивності - 17 січня термінали працювали на 57% від пропускної потужності. Також помітна тенденція скорочення запасів СПГ на терміналах.

Цього року Європа ввійшла в опалювальний сезон з неповними ПСГ (пам'ятаючи про стабільну роботу в попередні досить м'які зими). Нинішні морозні аврали енергетики регіону проходитимуть із максимальним рівнем ризику. А необхідність ЄС заповнити запаси, що витрачаються зараз, буде додатковим фактором попиту на світовому ринку весь поточний рік.

При цьому необхідно пам'ятати не тільки про технічні, а і про реально досяжні й економічні ліміти, які обмежуватимуть європейську кампанію закачування влітку 2026 року. У цих умовах актуальним буде питання, з наскільки порожніми ПСГ Європа вступить у наступну зиму й наскільки ризикованим буде опалювальний сезон 2026/27 років.

