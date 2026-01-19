Авторизация

Обсяги відбору газу зі сховищ в Україні знизилися

Україна з початку січня 2026 року попри знижений в результаті обстрілів видобуток відбирає з підземних газосховищ (ПСГ) поки що порівняно невеликі обсяги газу, в середньому 40 млн куб. м/добу проти середнього відбору 58 млн куб. м/добу у відповідному місяці за останні три роки.

Про це повідомила ексміністерка енергетики Ольга Буславець, передає "Інтерфакс-Україна".

"Причина не лише в імпорті газу, а і через зниження його споживання ТЕЦ через руйнування генеруючого обладнання", - розповіла вона.

За даними "Оператора ГТС України" (ОГТСУ), в останні дні чистий імпорт газу в Україну (з врахуванням реекспорту нерезидентами в режимі short-haul до 3 млн куб. м/добу) коливався у діапазоні 21-22 млн куб. м/добу. Імпорт здійснюється з Угорщини, Польщі, Словаччини, та невеликими обсягами з боку Молдови/Румунії.

Своєю чергою за даними європейської платформи Agregated Gas Storage Inventory (AGSI), станом на кінець тижня рівень запасів природного газу в ПСГ України становить 11,6 млрд куб. м (включно 4,7 млрд куб. м технологічного "буферного газу"), що вище минулого року на 30% або на 2,7 млрд куб. м.

За матеріалами: Економічна правда
 

