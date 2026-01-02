До 2450 МВт зросла у січні максимальна пропускна спроможність міждержавних перетинів для здійснення імпорту електроенергії з Європейського Союзу до спільного блоку регулювання Україна-Молдова.

Як повідомило НЕК "Укренерго" у Телеграм-каналі у п'ятницю, це стало результатом співпраці між операторами систем передачі, що входять до Регіону розрахунку пропускної спроможності Східної Європи (EE CCR), ENTSO-E та Регіональним координаційним центром TSCnet.

"Збільшення технічної спроможності для імпорту електроенергії в Україну у період холодів та в умовах російських атак, безумовно, позитивна зміна. Це дає нам додаткові можливості для балансування енергосистеми, підвищує її стійкість до різних загроз", - зазначив голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко.

Водночас, за його словами, варто розуміти, що імпорт електроенергії - це питання як технічної спроможності, так і ринку. Тобто, визначальними є фактори як технічної спроможності міждержавних ліній, так і цін на електроенергію в Україні та у сусідніх державах.

"Втім, у будь-якому разі, січневе зростання максимальної потужності імпорту з держав ЄС - це фактор, що позитивно впливає на нашу енергосистему. До речі, сьогодні за обсягом добового імпорту - ми вже перевершили найвищий показник минулого року", - наголосив очільник національного системного оператора.

В "Укренерго" додали, що технічна спроможність міждержавних перетинів для здійснення імпорту електроенергії до України та Молдови щомісячно визначається у рамках EE CCR, попереднє значення максимальної узгодженої потужності імпорту для блоку Україна-Молдова складало 2150 МВт.

Як повідомлялося, максимальна погоджена комерційна потужність імпорту з ЄС з грудня 2024 року складала 2,1 ГВт. Україна досягла домовленості з ENTSO-E про збільшення з 1 грудня 2025 року максимальної пропускної спроможності міжнародних перетинів для імпорту електроенергії з 2,1 ГВт до 2,3 ГВт.

У листопаді-2025 імпорт електричної енергії збільшився на 17,2% - до 414,7 тис. МВт*год і сягнув максимального значення від початку 2025 року.