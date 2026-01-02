Фінансові новини
«Гарантований покупець» торік виплатив за «зеленим» тарифом майже ₴53 мільярди
14:45 02.01.2026 |
Як передає Укрінформ, про це повідомляється в інфографіці компанії.
Зокрема, "Гарантований покупець" сплатив виробникам енергії з відновлюваних джерел енергії 45,31 млрд грн за електроенергію, придбану у 2025 році. За електрику, придбану у 2024 році, виплачено 4,82 млрд грн, придбану в 2023 році - 1,57 млрд грн. Крім того, компанія виплатила 1,03 млрд грн за 2022 рік та 0,01 млрд грн - за 2021-ий.
Рівень розрахунків "Гарантованого покупця" перед виробниками "зеленої" енергії становить: за 2025 рік - 95%, за 2024 рік - 89,3%, за 2023 рік - 99,2%, за 2022 рік - 66,2%.
Усього у 2025 році "Гарантований покупець" придбав 6,407 млн МВт-год. електроенергії з ВДЕ. Найбільшу частку в загальному обсязі придбаної електроенергії - 92,84% - становить сонячна енергія. Частка енергії вітру становить 2,75%, біоенергії - 2,56%, гідроенергетики - 1,85%.
