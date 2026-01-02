Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Гарантований покупець» торік виплатив за «зеленим» тарифом майже ₴53 мільярди

«Гарантований покупець» торік виплатив за «зеленим» тарифом майже &#8372;53 мільярдиУ період із 1 січня по 22 грудня 2025 року ДП "Гарантований покупець" сплатило виробникам енергії з відновлюваних джерел енергії 52,73 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в інфографіці компанії.

Зокрема, "Гарантований покупець" сплатив виробникам енергії з відновлюваних джерел енергії 45,31 млрд грн за електроенергію, придбану у 2025 році. За електрику, придбану у 2024 році, виплачено 4,82 млрд грн, придбану в 2023 році - 1,57 млрд грн. Крім того, компанія виплатила 1,03 млрд грн за 2022 рік та 0,01 млрд грн - за 2021-ий.

Рівень розрахунків "Гарантованого покупця" перед виробниками "зеленої" енергії становить: за 2025 рік - 95%, за 2024 рік - 89,3%, за 2023 рік - 99,2%, за 2022 рік - 66,2%.

Усього у 2025 році "Гарантований покупець" придбав 6,407 млн МВт-год. електроенергії з ВДЕ. Найбільшу частку в загальному обсязі придбаної електроенергії - 92,84% - становить сонячна енергія. Частка енергії вітру становить 2,75%, біоенергії - 2,56%, гідроенергетики - 1,85%.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1701
  0,1831
 0,43
EUR
 1
 49,5499
  0,2448
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9333  0,01 0,03 42,5363  0,04 0,09
EUR 49,3915  0,03 0,05 50,0811  0,04 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2500  0,13 0,31 42,2900  0,07 0,17
EUR 49,5550  0,13 0,27 49,5935  0,06 0,12

