Торік через точки входу до української ГТС пройшли 6,9 мільярда кубів газу
11:27 02.01.2026 |
У 2025 році загальний обсяг імпорту для власних потреб та транзиту до інших країн природного газу становив близько 6,9 мільярда кубометрів.
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомило Міністерство енергетики.
"У 2025 році Україна повністю зупинила транзит російського газу через власну ГТС: з 1 січня газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу. Водночас з початку року через міждержавні точки входу протранспортовано близько 6,9 млрд куб. м газу - це як обсяги імпорту для потреб України, так і обсяги транспортування через українську ГТС для потреб інших країн", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, торік Україна разом із сусідніми країнами запустила новий маршрут для імпорту газу з півдня - Вертикальний коридор.
Оператори ГТС України, Болгарії, Греції, Молдови і Румунії впровадили спільний продукт для бронювання потужностей від Греції до України. Завдяки цьому вартість транспортування Трансбалканським маршрутом зменшилась на 25%, а бронювання потужності збільшено у 2,6 раза.
Крім того, у 2025 році Україна вперше імпортувала газ із Азербайджану, а гарантована пропускна потужність на маршруті з Польщі була збільшена удвічі.
