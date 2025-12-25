Авторизация

Уряд відновив у повному обсязі контролюючі повноваження Держенергонагляду

Кабінет міністрів посилив контроль за дотриманням суб'єктами господарювання вимог законодавства у галузях електроенергетики та теплопостачання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики у Фейсбуці.

"Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яким посилюється державний контроль у сфері електроенергетики та теплопостачання в умовах воєнного стану. А саме, вніс зміни до постанови Кабінету міністрів України від 13 березня 2022 року № 303, що дозволяє Державній інспекції енергетичного нагляду України повноцінно здійснювати заходи державного енергетичного нагляду (контролю)", - йдеться у повідомленні.

Постановою №303 від 13 березня 2022 року уряд припинив заходи державного нагляду на період воєнного стану. Внесені до документа зміни дозволять Держенергонагляду контролювати дотримання вимог законодавства у галузях електроенергетики та теплопостачання щодо всіх суб'єктів господарювання. Зокрема, йдеться про виробників електроенергії, оператора системи передачі та операторів системи розподілу, а також теплопостачальні підприємства.

Держенергонагляд матиме можливість проводити перевірки підприємств, зокрема, для своєчасного виявлення можливих передумов виникнення порушень в роботі їхніх об'єктів та розроблення заходів для недопущення виникнення аварійних ситуацій у роботі обладнання в майбутньому.
 

