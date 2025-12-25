В Україні тарифи на розподіл газу для населення залишаються незмінними, підвищення тарифів заплановано лише для бізнесу.

Про це повідомляє ТОВ "Газорозподільні мережі України" у Фейсбуці.

"Останніми днями в мережі активно поширюються недостовірні повідомлення про зміну цін на доставку газу для українців. Пояснюємо, як є насправді. Тарифи на розподіл для населення залишаються незмінними. Вартість буде фіксованою на весь період воєнного стану в Україні та ще пів року після його завершення", ‒ зазначили у компанії.

Коригування тарифів на доставку стосується виключно непобутових споживачів.

Для них підвищення відбудеться у два етапи:

з 1 січня 2026 року;

з 1 квітня 2026 року.

Компанія закликала довіряти лише офіційним джерелам і не поширювати чутки.