Тариф на розподіл газу для населення не зросте, зміниться лише плата для бізнесу, ‒ "Газорозподільні мережі"

В Україні тарифи на розподіл газу для населення залишаються незмінними, підвищення тарифів заплановано лише для бізнесу.

Про це повідомляє ТОВ "Газорозподільні мережі України" у Фейсбуці.

"Останніми днями в мережі активно поширюються недостовірні повідомлення про зміну цін на доставку газу для українців. Пояснюємо, як є насправді. Тарифи на розподіл для населення залишаються незмінними. Вартість буде фіксованою на весь період воєнного стану в Україні та ще пів року після його завершення", ‒ зазначили у компанії.

Коригування тарифів на доставку стосується виключно непобутових споживачів.

Для них підвищення відбудеться у два етапи:

  • з 1 січня 2026 року;
  • з 1 квітня 2026 року.

    • Компанія закликала довіряти лише офіційним джерелам і не поширювати чутки. 
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

