НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Через атаки РФ Україна змушена імпортувати цьогоріч 6 мільярдів кубометрів газу, – "Нафтогаз"

Через масовані удари РФ по газовій інфраструктурі України імпорт стає критично важливим для проходження опалювального сезону. Обсяг імпорту природного газу у 2025 році складе майже 6 млрд кубометрів.

Про це 24 грудня під час пресконференції повідомив комерційний директор Групи "Нафтогаз" Сергій Федоренко, інформує Forbes.

Федоренко зазначив, що перші два місяці року вдалося пройти в контрольованому режимі, і компанія працює над тим, щоб утримати стабільність надалі. "Нафтогаз" уже забезпечив основне фінансування для закупівлі імпортного газу та готується до першого кварталу 2026 року й до середньострокових потреб.

Одним з ключових напрямів залишається диверсифікація джерел, зокрема постачання американського LNG. За підсумками 2025 року обсяг імпортованого зі США LNG становитиме 600 млн кубометрів, ще 300 млн кубометрів законтрактовано на перші місяці 2026 року.

За словами Федоренка, 2025 рік став найважчим для компанії через безпрецедентну кількість атак РФ: по об'єктах "Нафтогазу" здійснили близько 24 комбінованих ударів, у яких було використано понад 2 000 ракет і дронів. Лише за останні дві доби один з об'єктів атакували 64 "шахеди".

Крім того, група посилює резервні потужності для швидкого відновлення інфраструктури й забезпечує роботу семи ТЕЦ, що продовжують функціонувати під обстрілами.

Федоренко окремо відзначив, що після масштабного ремонту Криворізька ТЕЦ уперше за кілька сезонів стабільно та планово увійшла в опалювальний період. 
За матеріалами: БізнесЦензор
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1541
  0,0538
 0,13
EUR
 1
 49,6828
  0,0465
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7714  0,09 0,21 42,3518  0,07 0,16
EUR 49,2561  0,08 0,17 49,9368  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 14:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0400  0,03 0,07 42,0700  0,05 0,12
EUR 49,3290  0,24 0,49 49,3520  0,27 0,54

