Через атаки РФ Україна змушена імпортувати цьогоріч 6 мільярдів кубометрів газу, – "Нафтогаз"
08:36 25.12.2025 |
Через масовані удари РФ по газовій інфраструктурі України імпорт стає критично важливим для проходження опалювального сезону. Обсяг імпорту природного газу у 2025 році складе майже 6 млрд кубометрів.
Про це 24 грудня під час пресконференції повідомив комерційний директор Групи "Нафтогаз" Сергій Федоренко, інформує Forbes.
Федоренко зазначив, що перші два місяці року вдалося пройти в контрольованому режимі, і компанія працює над тим, щоб утримати стабільність надалі. "Нафтогаз" уже забезпечив основне фінансування для закупівлі імпортного газу та готується до першого кварталу 2026 року й до середньострокових потреб.
Одним з ключових напрямів залишається диверсифікація джерел, зокрема постачання американського LNG. За підсумками 2025 року обсяг імпортованого зі США LNG становитиме 600 млн кубометрів, ще 300 млн кубометрів законтрактовано на перші місяці 2026 року.
За словами Федоренка, 2025 рік став найважчим для компанії через безпрецедентну кількість атак РФ: по об'єктах "Нафтогазу" здійснили близько 24 комбінованих ударів, у яких було використано понад 2 000 ракет і дронів. Лише за останні дві доби один з об'єктів атакували 64 "шахеди".
Крім того, група посилює резервні потужності для швидкого відновлення інфраструктури й забезпечує роботу семи ТЕЦ, що продовжують функціонувати під обстрілами.
Федоренко окремо відзначив, що після масштабного ремонту Криворізька ТЕЦ уперше за кілька сезонів стабільно та планово увійшла в опалювальний період.
|Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський
|Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню
|Зеленський вперше розкрив усі 20 пунктів «базового документа про закінчення війни»
|Зеленський: з проєкту мирної угоди викреслені компенсації США за гарантії безпеки України
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
|Уряд на рік відтермінував застосування нової класифікації відходів для оподаткування
|Держмитслужба видала 1,5 мільйона сертифікатів EUR.1 для експорту українських товарів
|Україна успішно провела перші місячні аукціони з розподілу спроможності на постачання е/е на перетинах зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією
|Нафта слабо подешевшала в середу, ціна Brent знизилася до $62,2 за барель
|Уряд відновив у повному обсязі контролюючі повноваження Держенергонагляду
|Тариф на розподіл газу для населення не зросте, зміниться лише плата для бізнесу, ‒ "Газорозподільні мережі"
Бізнес
|Нові високошвидкісні чипи HBM4 від Samsung успішно пройшли випробування NVIDIA
|Jaguar випустив останній автомобіль з ДВЗ перед переходом на електромобілі
|Рівень довіри компаній до судової системи найвищий з 2013 року – опитування ЄБА
|Репортер New York Times подав позов проти великих ШІ-компаній через порушення авторських прав
|OpenAI запустила в Україні бюджетну передплату ChatGPT Go за $4
|Необанк Revolut припиняє роботу в Україні: гроші з рахунків можна вивести протягом 60 днів
|Інвестори Electronic Arts підтримали продаж компанії Саудівській Аравії за $55 млрд