24.12.25
14:15
Понад 200 іноземних компаній зберігають газ в Україні
08:32 24.12.2025 |
Після того, як Україна у 2025 році зупинила транзит російського газу своєю територією, вона активно шукає альтернативні способи завантаження своєї газотранспортної системи, сказав у розмові з DW заступник міністра енергетики України Микола Колісник. За його словами, один з таких способів - надання послуг зі зберігання блакитного палива в підземних сховищах.
"Хочу відзначити, що в Україні понад 200 суб'єктів-нерезидентів - європейських і не тільки - замовляють у нас послуги зберігання природного газу. Для них наявність таких доступних маршрутів є можливістю контрактувати газ за економічно вигідними умовами з подальшим перепродажем на територію Європи", - пояснив Колісник.
Пошук додаткових способів завантаження ГТС критично важливий
Заступник міністра енергетики підкреслив, що пошук додаткових способів завантаження української ГТС є критично важливим для функціонування системи та енергетичної безпеки України.
Україна припинила транзит російського газу через свою територію з 1 січня 2025 року після закінчення п'ятирічного контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом".
