Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Понад 200 іноземних компаній зберігають газ в Україні

Після того, як Україна у 2025 році зупинила транзит російського газу своєю територією, вона активно шукає альтернативні способи завантаження своєї газотранспортної системи, сказав у розмові з DW заступник міністра енергетики України Микола Колісник. За його словами, один з таких способів - надання послуг зі зберігання блакитного палива в підземних сховищах.

"Хочу відзначити, що в Україні понад 200 суб'єктів-нерезидентів - європейських і не тільки - замовляють у нас послуги зберігання природного газу. Для них наявність таких доступних маршрутів є можливістю контрактувати газ за економічно вигідними умовами з подальшим перепродажем на територію Європи", - пояснив Колісник.


Пошук додаткових способів завантаження ГТС критично важливий

Заступник міністра енергетики підкреслив, що пошук додаткових способів завантаження української ГТС є критично важливим для функціонування системи та енергетичної безпеки України.

Україна припинила транзит російського газу через свою територію з 1 січня 2025 року після закінчення п'ятирічного контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом".
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1003
  0,0479
 0,11
EUR
 1
 49,6363
  0,1459
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6844  0,13 0,32 42,2848  0,11 0,25
EUR 49,1741  0,05 0,10 49,8919  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0700  0,19 0,45 42,1000  0,17 0,41
EUR 49,6468  0,33 0,67 49,6655  0,31 0,63

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес