Фінансові новини
- |
- 24.12.25
- |
- 02:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд спрощує передачу енергообладнання для стабілізації електропостачання під час війни - Свириденко
16:51 23.12.2025 |
Кабінет міністрів дозволив операторам систем розподілу електроенергії отримувати державне енергетичне обладнання в оренду без аукціонів, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
"Сьогодні на засіданні уряду ухвалили рішення, яке дозволяє операторам систем розподілу електроенергії отримувати державне енергетичне обладнання в оренду без аукціонів. Трансформатори, кабелі та інше обладнання, яке зараз простоює на балансі державних підприємств, може бути використане для швидкого відновлення світла після обстрілів. В умовах постійних атак ці ресурси мають працювати там, де вони потрібні негайно", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у середу.
За її словами, Міністерство енергетики координуватиме облік такого обладнання та визначення потреб енергосистеми.
"Після цього обладнання оперативно передаватиметься операторам електромереж для роботи на місцях. Новий порядок діятиме на період воєнного стану та ще шість місяців після його завершення", - додала вона.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна виходить із зони «обмеженого дефолту»: Fitch підвищило рейтинг
|Ukraine Facility: Україна отримала від ЄС 2,3 млрд євро
|В Раді формується робоча група з питання можливих виборів президента під час воєнного стану - Арахамія
|У Мінфіні пояснили умови виділення Україні €90 мільярдів від ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|В Одеському порту через нічну атаку РФ пошкоджене судно з українською соєю
|Зростання реального ВВП України у листопаді прискорилося до 3,6%, ‒ ІЕД
|Уряд спрощує передачу енергообладнання для стабілізації електропостачання під час війни - Свириденко
|Україна має нереалізований експортний потенціал на $16,8 мільярда - Мінекономіки
|У бюджеті-2026 передбачено майже ₴52 мільярди на підтримку економіки та бізнесу
|Уряд виділив на житлові сертифікати ще 8,8 мільярда гривень
|Уряд спростив для виробників підтвердження локалізації в публічних закупівлях
Бізнес
|Хакери з Північної Кореї стали головним кошмаром власників криптовалют — у 2025 році вони викрали не менше $2,02 млрд
|Google додала у Gemini функцію перевірки відео на ШІ-контент
|Micron прогнозує дефіцит пам’яті DRAM та NAND протягом 2026 року і після нього
|Google запускає нову модель Gemini 3 Flash, яка у 3 рази швидша за Gemini 2.5 Pro
|У мережі Starlink Direct to Cell менш ніж за місяць зареєструвалося більше 2 мле абонентів – CEO "Київстар"
|Mercedes зробить фари розбірними для спрощення ремонту