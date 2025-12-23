Свириденко: внаслідок нічної атаки РФ найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях України

Премʼєр-міністр Юлія Свириденко заявляє, що внаслідок нічної атаки Росії найбільше постраждали енергетичні об'єкти у західних областях України.

"Одразу після нічного обстрілу ми скоординували всі служби для ліквідації наслідків сьогоднішньої атаки. Ворог застосував понад 600 дронів і десятки ракет. Це був свідомий, цинічний, російський удар напередодні Різдва. У той час, коли люди готуються до свята, ворог намагався залишити українські родини без світла, тепла і відчуття безпеки", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, внаслідок атаки найбільше постраждали енергетичні об'єкти у західних областях України.

"Через дії ворога по всій території країни вимушено застосовуються графіки аварійних відключень. Вони будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", - розповіла прем'єр.

Свириденко наголосила, що обласні військові адміністрації та всі відповідні служби вже працюють, щоб якомога швидше повернути людям електропостачання.