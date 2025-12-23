Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Свириденко: внаслідок нічної атаки РФ найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях України

Премʼєр-міністр Юлія Свириденко заявляє, що внаслідок нічної атаки Росії найбільше постраждали енергетичні об'єкти у західних областях України.

"Одразу після нічного обстрілу ми скоординували всі служби для ліквідації наслідків сьогоднішньої атаки. Ворог застосував понад 600 дронів і десятки ракет. Це був свідомий, цинічний, російський удар напередодні Різдва. У той час, коли люди готуються до свята, ворог намагався залишити українські родини без світла, тепла і відчуття безпеки", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, внаслідок атаки найбільше постраждали енергетичні об'єкти у західних областях України.

"Через дії ворога по всій території країни вимушено застосовуються графіки аварійних відключень. Вони будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", - розповіла прем'єр.

Свириденко наголосила, що обласні військові адміністрації та всі відповідні служби вже працюють, щоб якомога швидше повернути людям електропостачання.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1482
  0,0999
 0,24
EUR
 1
 49,4904
  0,0179
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8181  0,13 0,30 42,3900  0,11 0,26
EUR 49,2225  0,03 0,05 49,9142  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0150  0,00 0,00 42,0450  0,00 0,00
EUR 49,4180  0,00 0,00 49,4490  0,00 0,00

