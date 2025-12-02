Бензин, дизпальне та автогаз: які ціни на АЗС України 2 грудня

У вівторок, 2 грудня, середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 1 коп. до 58,52 грн/л, на дизельне пальне - на 1коп. до 58,43 грн/л.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.

Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,21 грн/л (здешевшав на 3 коп.); бензин марки А-95 - 58,52 грн/л (здешевшав на 1 коп.); бензин марки А-92 - 56,75 грн/л; дизельне пальне - 58,43 грн/л (здешевшало на 1 коп.). Середня ціна автогазу становить 35,04 грн/л, що на 1 коп. менше порівняно із попереднім днем.

У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 34,7 грн/л.

У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; дизпальне - 57,9 грн/л; автогаз - 33,9 грн/л.

У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 61,99 грн/л; автогаз - 36,99 грн/л.

У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 54,06 грн/л; дизпальне - 53,94 грн/л; автогаз - 33,41 грн/л.

У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 61,99 грн/л; автогаз - 36,98 грн/л.

У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 34,99 грн/л.

Як повідомлялось, у понеділок, 1 грудня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 2 грн 13 коп. до 58,53 грн/л, на дизельне пальне - на 1 грн 87 коп. до 58,44 грн/л.