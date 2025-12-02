Фінансові новини
- |
- 02.12.25
- |
- 20:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Бензин, дизпальне та автогаз: які ціни на АЗС України 2 грудня
17:42 02.12.2025 |
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,21 грн/л (здешевшав на 3 коп.); бензин марки А-95 - 58,52 грн/л (здешевшав на 1 коп.); бензин марки А-92 - 56,75 грн/л; дизельне пальне - 58,43 грн/л (здешевшало на 1 коп.). Середня ціна автогазу становить 35,04 грн/л, що на 1 коп. менше порівняно із попереднім днем.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 34,7 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; дизпальне - 57,9 грн/л; автогаз - 33,9 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 61,99 грн/л; автогаз - 36,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 54,06 грн/л; дизпальне - 53,94 грн/л; автогаз - 33,41 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 61,99 грн/л; автогаз - 36,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 34,99 грн/л.
Як повідомлялось, у понеділок, 1 грудня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 2 грн 13 коп. до 58,53 грн/л, на дизельне пальне - на 1 грн 87 коп. до 58,44 грн/л.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна оголосила обмін $2,6 млрд ВВП-варантів на євробонди-2032 з коефіцієнтом 1,34
Україна пропонує власникам ВВП-варантів, випущених на номінальну суму $2 млрд 591,219 млн обміняти їх з коефіцієнтом 1,34 на нові амортизовані єврооблігації України B із погашенням у 2030-32 роках та виплатити за такий обмін грошову винагороду у розмірі до 7%, йдеться у пропозиції на Ірландській фондовій біржі та у постанові Кабінету міністрів №1554 від 1 грудня.
|Переговори між США та Україною в неділю були зосереджені на питанні нових фактичних кордонів – ЗМІ
|ЗМІ: Зеленський погодив зі США "агресивний графік підписання" мирної угоди
|"Мідас": ДБР порушило справи щодо двох своїх співробітників
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|Гранітна бруківка: довговічність, естетика і практичність
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Україна у цьому сезоні вже експортувала 12,4 мільйона тонн зерна
|Критична інфраструктура: Мінекономіки розповіло, що купуватимуть поза електронною системою
|Бензин, дизпальне та автогаз: які ціни на АЗС України 2 грудня
|Держборг України у жовтні зріс на $2,98 мільярда
|У жовтні держборг зріс на 252 мільярда гривень
|Виплати 6500 гривень: погоджено вже 50 тисяч заявок з 294 тисяч
Бізнес
|Надходження від оплати за паркування цьогоріч зросли майже на 24%
|Бізнес отримав 167 мільйонів за облаштування робочих місць для людей із інвалідністю
|ЄС погодив нові правила для захисту клієнтів банків від онлайн-шахрайства
|Samsung розробила NAND‑пам’ять, яка споживає на 96% менше енергії
|У Кабміні анонсували ще одну непопулярну реформу – обов'язковий техогляд для всіх авто
|Німеччина офіційно виступила проти повної заборони ДВЗ з 2035 року
|Китайці змоделювали блокаду Starlink на Тайвані — вистачило 1000 дронів-глушників