Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Газ для когенераційних установок: Міненерго пояснило, хто купуватиме його дешевше

Пільговою ціною на природний газ 19 000 грн за тисячу кубометрів зможуть скористатися виробники електроенергії, які відповідають низці вимог.

Про це інформує Міністерство енергетики.

Уряд зафіксував ціну на природний газ у розмірі 19 000 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ) для виробників електроенергії на теплових електростанціях, теплоелектроцентралях, газотурбінних та газопоршневих установках у прифронтових громадах.

Такий крок необхідний для стабільного та безперебійного проходження опалювального сезону 2025/2026 років, зазначено у повідомленні. Ціна діятиме з моменту укладення нового договору до 1 грудня 2026 року.

Відповідні зміни внесені до постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу".

"Ухвалене рішення дозволить ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" укладати нові договори постачання природного газу з виробниками електричної енергії (суб'єктами господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва електричної енергії на теплових електростанціях, теплоелектроцентралях, газотурбінних та газопоршневих установках) на прифронтових територіях", - повідомляє міністерство.

Відомство інформує, що отримати газ за такою ціною зможуть тільки ті виробники, які є учасниками ринку електричної енергії, вперше укладають договір з "Нафтогаз Трейдинг" у межах цього положення та включені до переліку, затвердженого Міненерго за поданням НЕК "Укренерго".

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3342
  0,0071
 0,02
EUR
 1
 49,1839
  0,1310
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0124  0,07 0,17 42,5683  0,05 0,13
EUR 48,8797  0,18 0,37 49,5279  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3050  0,04 0,08 42,3350  0,03 0,08
EUR 49,1540  0,11 0,23 49,1720  0,11 0,22

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес