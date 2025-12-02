Газ для когенераційних установок: Міненерго пояснило, хто купуватиме його дешевше

Пільговою ціною на природний газ 19 000 грн за тисячу кубометрів зможуть скористатися виробники електроенергії, які відповідають низці вимог.

Про це інформує Міністерство енергетики.

Уряд зафіксував ціну на природний газ у розмірі 19 000 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ) для виробників електроенергії на теплових електростанціях, теплоелектроцентралях, газотурбінних та газопоршневих установках у прифронтових громадах.

Такий крок необхідний для стабільного та безперебійного проходження опалювального сезону 2025/2026 років, зазначено у повідомленні. Ціна діятиме з моменту укладення нового договору до 1 грудня 2026 року.

Відповідні зміни внесені до постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу".

"Ухвалене рішення дозволить ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" укладати нові договори постачання природного газу з виробниками електричної енергії (суб'єктами господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва електричної енергії на теплових електростанціях, теплоелектроцентралях, газотурбінних та газопоршневих установках) на прифронтових територіях", - повідомляє міністерство.

Відомство інформує, що отримати газ за такою ціною зможуть тільки ті виробники, які є учасниками ринку електричної енергії, вперше укладають договір з "Нафтогаз Трейдинг" у межах цього положення та включені до переліку, затвердженого Міненерго за поданням НЕК "Укренерго".