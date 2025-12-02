Авторизация

Кабмін спростив встановлення об’єктів розподіленої генерації і зняв обмеження їх потужності - Свириденко

Кабінет міністрів України спростив процедуру встановлення об'єктів розподіленої генерації і прибрав обмеження щодо потужності цих об'єктів, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Спрощуємо правила для встановлення газопоршневих, газотурбінних установок та блочно-модульних котелень будь-якої потужності. Раніше обмеження за потужністю (від 1 мВт) створювали труднощі для громад, лікарень, шкіл і підприємств", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у понеділок.

За її словами, ця норма поширюється на всі типи установок: газові та дизельні генератори, когенераційні модулі, газотурбінні й газопоршневі установки, системи зберігання енергії.

Крім того, Кабмін відновили конкурс на будівництво генеруючої потужності, зокрема, вніс зміни, які дозволять закінчити конкурс на будівництво нових обʼєктів генеруючої потужності і поновити проведення нових конкурсів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3342
  0,0071
 0,02
EUR
 1
 49,1839
  0,1310
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0124  0,07 0,17 42,5683  0,05 0,13
EUR 48,8797  0,18 0,37 49,5279  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3050  0,04 0,08 42,3350  0,03 0,08
EUR 49,1540  0,11 0,23 49,1720  0,11 0,22

