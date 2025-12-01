Авторизация

Уряд схвалив законопроєкт про норми ЄС для «зеленої» енергетики

Кабінет міністрів схвалив проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері відновлюваних джерел енергії».

Про це повідомляє Міністерство енргетики України, передає Укрінформ.

«Членство України у Європейському Союзі залишається незмінним пріоритетом для уряду. Прийняття цього проєкту закону стане важливим кроком для імплементації законодавства Європейського Союзу в рамках глави 15 «Енергетика» переговорних розділів про вступ України до ЄС, а також Плану для Ukraine Facility», - наголосив виконувач обов'язків міністра енергетики України Артем Некрасов.

У Міненергетики зазначили, що документ розроблений на виконання Плану для Ukraine Facility та зобов'язань України, як сторони Договору про заснування Енергетичного співтовариства, й імплементації законодавства ЄС в частині приведення національної нормативно-правової бази у сфері ВДЕ у відповідність до вимог європейського законодавства.

Ukraine Facility – це програма фінансової підтримки України від Європейського Союзу в розмірі 50 млрд євро на 2024–2027 роки. Вона спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, відбудову, модернізацію країни та поглиблення євроінтеграції України.
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3413
  0,0753
 0,18
EUR
 1
 49,3149
  0,4216
 0,86

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9418  0,00 0,00 42,5150  0,02 0,04
EUR 48,7000  0,00 0,01 49,3693  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3400  0,10 0,24 42,3700  0,10 0,24
EUR 49,2665  0,39 0,80 49,2800  0,38 0,77

