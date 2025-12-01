Уряд схвалив законопроєкт про норми ЄС для «зеленої» енергетики

Кабінет міністрів схвалив проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері відновлюваних джерел енергії».

Про це повідомляє Міністерство енргетики України, передає Укрінформ.

«Членство України у Європейському Союзі залишається незмінним пріоритетом для уряду. Прийняття цього проєкту закону стане важливим кроком для імплементації законодавства Європейського Союзу в рамках глави 15 «Енергетика» переговорних розділів про вступ України до ЄС, а також Плану для Ukraine Facility», - наголосив виконувач обов'язків міністра енергетики України Артем Некрасов.

У Міненергетики зазначили, що документ розроблений на виконання Плану для Ukraine Facility та зобов'язань України, як сторони Договору про заснування Енергетичного співтовариства, й імплементації законодавства ЄС в частині приведення національної нормативно-правової бази у сфері ВДЕ у відповідність до вимог європейського законодавства.

Ukraine Facility – це програма фінансової підтримки України від Європейського Союзу в розмірі 50 млрд євро на 2024–2027 роки. Вона спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, відбудову, модернізацію країни та поглиблення євроінтеграції України.