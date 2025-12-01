Фінансові новини
- |
- 01.12.25
- |
- 21:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд схвалив законопроєкт про норми ЄС для «зеленої» енергетики
15:43 01.12.2025 |
Кабінет міністрів схвалив проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері відновлюваних джерел енергії».
Про це повідомляє Міністерство енргетики України, передає Укрінформ.
«Членство України у Європейському Союзі залишається незмінним пріоритетом для уряду. Прийняття цього проєкту закону стане важливим кроком для імплементації законодавства Європейського Союзу в рамках глави 15 «Енергетика» переговорних розділів про вступ України до ЄС, а також Плану для Ukraine Facility», - наголосив виконувач обов'язків міністра енергетики України Артем Некрасов.
У Міненергетики зазначили, що документ розроблений на виконання Плану для Ukraine Facility та зобов'язань України, як сторони Договору про заснування Енергетичного співтовариства, й імплементації законодавства ЄС в частині приведення національної нормативно-правової бази у сфері ВДЕ у відповідність до вимог європейського законодавства.
Ukraine Facility – це програма фінансової підтримки України від Європейського Союзу в розмірі 50 млрд євро на 2024–2027 роки. Вона спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, відбудову, модернізацію країни та поглиблення євроінтеграції України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: Зеленський погодив зі США "агресивний графік підписання" мирної угоди
|"Мідас": ДБР порушило справи щодо двох своїх співробітників
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Гранітна бруківка: довговічність, естетика і практичність
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|У Мінекономіки назвали суму, яка передбачена на компенсацію воєнних ризиків для бізнесу
|Українці знову збільшують вкладення в гривневі депозити та облігації: Нацбанк пояснив причини.
|Надходження податків до держбюджету перевищили план
|Мінекономіки проводить оцінку "Національного кешбеку" для зміни умов програми у 2026р. - Соболев
|Заявки на "тисячу Зеленського" подали 14 мільйонів українців
|Уряд схвалив законопроєкт про норми ЄС для «зеленої» енергетики
|Українські експортери отримають ще рік на підготовку до виконання вимог регламенту EUDR
Бізнес
|Німеччина офіційно виступила проти повної заборони ДВЗ з 2035 року
|Китайці змоделювали блокаду Starlink на Тайвані — вистачило 1000 дронів-глушників
|Обсяги вантажних перевезень в Україні скоротилися на 9,6% - Держстат
|Власники 500 млн ПК не хочуть оновлюватися до Windows 11, а ще 500 млн не можуть, — керівник Dell
|Податківці розповіли про перші результати роботи сервісу TAX Control. На що українці скаржаться найбільше?. ПЕРЕЛІК
|Українці з початку року продали через «Дію» близько 185 тисяч автомобілів
|Дизайнер із Сінгапуру представив ретро-кросівки Nike з вбудованою консоллю Super Nintendo
Сінгапурський дизайнер Густаво Бонзаніні представив незвичний проєкт, присвячений 35-й річниці виходу Super Nintendo в Японії. Він розробив AIR SNES - кастомну пару ретро-кросівок Nike Air Max 90, які одночасно є повністю функціональною ігровою консоллю Super Nintendo Entertainment System (SNES). Про це пише Engadget.