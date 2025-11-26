Фінансові новини
- |
- 26.11.25
- |
- 12:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Агентство відновлення почало будувати захист малих електропідстанцій: уклали угод на 4 мільярди
09:15 26.11.2025 |
Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури за останні два тижні уклало угоди на 3,8 мільярда гривень на зведення захисту для 60 малих електропідстанцій у Донецькій, Сумській, Чернігівській, Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.
Про це пишуть "Наші гроші" із посиланням на дані у системі Prozorro.
Переважна більшість укладених контрактів - на суму від 60 до 63 млн грн, що свідчить про певну однотипність об'єктів. Десяток контрактів коштує 48-50 млн, ще три - близько 120 млн грн.
При цьому дані про кошторисну вартість будматеріалів не оприлюднили. Контракти укладені за формулою "проєктуй-будуй", відтак ціни стануть відомі після офіційної експертизи проєктів.
Водночас Агентство відновлення почало публікацію цін будматеріалів, які підрядники вже закупили для виконання цих робіт і прозвітували замовнику. Вони переважно відповідають ринковим, зазначає видання.
Хто будуватиме захист невеликих електропідстанцій
Найбільшу кількість замовлень отримало ТОВ "Ростдорстрой" (0,87 млрд грн на 11 об'єктів), решта понад 20 компаній поки що отримали набагато менше підрядів в одні руки.
Серед них лише одна ("Саб Ентерпрайз") раніше отримувала підряди на захист підстанцій від "Укренерго". Решта або мали підряди від Агенції відновлення по підстанціям, або виконували будівельні роботи в своїх регіонах для інших замовників.
Повноцінним новачком державних підрядів стало "Ді Бі Ес трейд", для якої захист підстанції в Одеській області за 59 млн грн став першим контрактом у системі Prozorro.
Як повідомлялося, Кабмін лише 18 жовтня виділив 6 мільярдів гривень з резервного фонду держбюджету на захист малих електропідстанцій, відтак очікується укладання ще низки угод.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|"Мідас": ДБР порушило справи щодо двох своїх співробітників
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
|В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|УЕБ вимушена застосовувати санкції до порушників правил торгів необробленою деревиною
Стабільність та надійність ринку великою мірою залежить від виконання укладених угод. Українська енергетична біржа, що здійснює постійні торги необробленою деревиною, приділяє цьому питанню велику увагу та проводить постійний моніторинг стану виконання взятих на себе зобов’язань учасниками торговельних операцій.
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|В Україні дев'ять областей завершили сівбу озимих
|Зеленський підписав закон, який робить швидкість інтернету обов’язковим показником якості зв’язку
|Ніхто не прийшов: аукціон з продажу ОПЗ не відбувся
|JP Morgan каже про ймовірність падіння ціни на нафту до $30
|Група компаній "Фавбет" підтвердила блокування її рахунків
|Мінфін і Податкова служба України роз’яснили оподаткування криптоактивів
|ФДМ має виставити на приватизацію 8 спиртзаводів вартістю 250 млн грн з боргами 650 млн грн
Бізнес
|Bloomberg: Оцінка власника TikTok ByteDance зросла до $480 млрд
|"єЧерга": для вантажівок запровадять нові правила на кордоні для прогнозованості руху
|Стартап Respeecher навчив ШІ озвучувати тексти живою українською мовою
|До третини мережі "Київстар" без живлення, її СЕО радить клієнтам подбати про резервне живлення роутерів
Рівень відключень наразі один з найбільших з літа 2024 року, в результаті понад 30% мережі найбільшого мобільного оператора зв'язку "Київстар" без живлення, заявляє CEO компанії Олександр Комаров і радить користувачам фіксованого інтернету подбати про резервне живлення роутерів, щоб всі довше могли залишатися зі зв'язком.
|Anthropic, Microsoft та NVIDIA оголосили про стратегічне партнерство: Azure отримає Claude, а компанія Хуанга — $30 млрд
|TSMC стикається з бюрократичними проблемами для запуску фабрики у Німеччині
|ЄС намагається виправити проблему з cookies, яку сам спричинив