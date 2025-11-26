Агентство відновлення почало будувати захист малих електропідстанцій: уклали угод на 4 мільярди

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури за останні два тижні уклало угоди на 3,8 мільярда гривень на зведення захисту для 60 малих електропідстанцій у Донецькій, Сумській, Чернігівській, Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

Про це пишуть "Наші гроші" із посиланням на дані у системі Prozorro.

Переважна більшість укладених контрактів - на суму від 60 до 63 млн грн, що свідчить про певну однотипність об'єктів. Десяток контрактів коштує 48-50 млн, ще три - близько 120 млн грн.

При цьому дані про кошторисну вартість будматеріалів не оприлюднили. Контракти укладені за формулою "проєктуй-будуй", відтак ціни стануть відомі після офіційної експертизи проєктів.

Водночас Агентство відновлення почало публікацію цін будматеріалів, які підрядники вже закупили для виконання цих робіт і прозвітували замовнику. Вони переважно відповідають ринковим, зазначає видання.

Хто будуватиме захист невеликих електропідстанцій

Найбільшу кількість замовлень отримало ТОВ "Ростдорстрой" (0,87 млрд грн на 11 об'єктів), решта понад 20 компаній поки що отримали набагато менше підрядів в одні руки.

Серед них лише одна ("Саб Ентерпрайз") раніше отримувала підряди на захист підстанцій від "Укренерго". Решта або мали підряди від Агенції відновлення по підстанціям, або виконували будівельні роботи в своїх регіонах для інших замовників.

Повноцінним новачком державних підрядів стало "Ді Бі Ес трейд", для якої захист підстанції в Одеській області за 59 млн грн став першим контрактом у системі Prozorro.

Як повідомлялося, Кабмін лише 18 жовтня виділив 6 мільярдів гривень з резервного фонду держбюджету на захист малих електропідстанцій, відтак очікується укладання ще низки угод.