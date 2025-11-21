Авторизация

МАГАТЕ: Українські АЕС зменшували потужність після атаки РФ

Як повідомили в міненерго, станом на 20 листопада Південноукраїнська і Хмельницька АЕС працюють на своїй номінальній потужності, Рівненська - на дещо зниженій.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у середу, 19 листопада.

Ці дві АЕС вже знизили виробництво електроенергії внаслідок ударів Росії по енергосистемі на початку листопада. "Сьогодні (19 листопада. - Ред.) обидві електростанції ще більше знизили виробництво після того, як кожна з них втратила підключення до однієї зі своїх високовольтних ліній електропередач", - заявили у МАГАТЕ.

Південноукраїнська АЕС також втратила зв'язок з високовольтною лінією електропередач, повідомили в агентстві.

Загалом чотири із дев'яти ядерних реакторів на цих станція зменшували потужність після російської масованої атаки, заявили у МАГАТЕ.


У міненерго пояснили, чому АЕС знижують потужність


Як пояснили у міністерстві енергетики України, на атомних електростанціях можуть знижувати потужність генерації превентивно для дотримання вимог безпеки.

"Раптове відключення високовольтних ліній, що забезпечують видачу потужності атомних енергоблоків (при їхній роботі з номінальним навантаженням) може призвести до складних наслідків, тому застосовуються вимушені превентивні заходи", - йдеться у повідомленні відомства.

Друга причина - це вже безпосередні наслідки російських ударів по підстанціях НЕК "Укренерго", які забезпечують видачу потужності АЕС.

"Станом на 20 листопада Південноукраїнська і Хмельницька АЕС працюють на своїй номінальній потужності. Рівненська атомна електростанція має дещо знижену потужність генерації, що зумовлено наслідками попередніх масованих атак на енергосистему України", - додали у міненерго.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

