Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд призначив в.о. міністра енергетики

Кабінет міністрів України призначив Артема Некрасова виконуючим обовʼязків міністра енергетики України на тлі звільнення з посади Світлани Гринчук.

Про це повідомляють джерела ЕП в уряді.

До цього Некрасов працював першим заступником Гринчук, а раніше керував ДП "Гарантований покупець".

Перед цим працював юрисконсультом юридичного відділу ВАТ "Сумиобленерго", начальником юридичного відділу ДП НВКГ "Зоря-Машпроект", радником генерального директора ВАТ "Запоріжжяобленерго".

З 2017 року - на керівних посадах АК "Харківобленерго": заступника директора з захисту активів з економічної безпеки, директора "Харківенергозбут", комерційного директора АТ "Харківобленерго".

Протягом 2020-2021 років - радник директора ДП "Калуська Теплоелектроцентраль-Нова", згодом - радник Президента ДП НАЕК "Енергоатом".

До 2025 року був т.в.о. голови "Гарантованого покупця".

Некрасов 2001 року закінчив Національний університет внутрішніх справ за спеціальностями "Правознавство" та "Інформаційні системи в менеджменті".

Також у Запорізькому національному технічному університеті здобув освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за спеціальністю "Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка".
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0948
  0,0024
 0,01
EUR
 1
 48,7374
  0,0540
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7646  0,00 0,01 42,3114  0,01 0,01
EUR 48,5768  0,01 0,02 49,1761  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0800  0,01 0,01 42,1100  0,01 0,02
EUR 48,6400  0,18 0,37 48,6550  0,19 0,39

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес