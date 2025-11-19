Уряд призначив в.о. міністра енергетики

Кабінет міністрів України призначив Артема Некрасова виконуючим обовʼязків міністра енергетики України на тлі звільнення з посади Світлани Гринчук.

Про це повідомляють джерела ЕП в уряді.

До цього Некрасов працював першим заступником Гринчук, а раніше керував ДП "Гарантований покупець".

Перед цим працював юрисконсультом юридичного відділу ВАТ "Сумиобленерго", начальником юридичного відділу ДП НВКГ "Зоря-Машпроект", радником генерального директора ВАТ "Запоріжжяобленерго".

З 2017 року - на керівних посадах АК "Харківобленерго": заступника директора з захисту активів з економічної безпеки, директора "Харківенергозбут", комерційного директора АТ "Харківобленерго".

Протягом 2020-2021 років - радник директора ДП "Калуська Теплоелектроцентраль-Нова", згодом - радник Президента ДП НАЕК "Енергоатом".

До 2025 року був т.в.о. голови "Гарантованого покупця".

Некрасов 2001 року закінчив Національний університет внутрішніх справ за спеціальностями "Правознавство" та "Інформаційні системи в менеджменті".

Також у Запорізькому національному технічному університеті здобув освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за спеціальністю "Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка".



