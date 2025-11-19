Фінансові новини
- |
- 19.11.25
- |
- 23:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд призначив в.о. міністра енергетики
20:46 19.11.2025 |
Кабінет міністрів України призначив Артема Некрасова виконуючим обовʼязків міністра енергетики України на тлі звільнення з посади Світлани Гринчук.
Про це повідомляють джерела ЕП в уряді.
До цього Некрасов працював першим заступником Гринчук, а раніше керував ДП "Гарантований покупець".
Перед цим працював юрисконсультом юридичного відділу ВАТ "Сумиобленерго", начальником юридичного відділу ДП НВКГ "Зоря-Машпроект", радником генерального директора ВАТ "Запоріжжяобленерго".
З 2017 року - на керівних посадах АК "Харківобленерго": заступника директора з захисту активів з економічної безпеки, директора "Харківенергозбут", комерційного директора АТ "Харківобленерго".
Протягом 2020-2021 років - радник директора ДП "Калуська Теплоелектроцентраль-Нова", згодом - радник Президента ДП НАЕК "Енергоатом".
До 2025 року був т.в.о. голови "Гарантованого покупця".
Некрасов 2001 року закінчив Національний університет внутрішніх справ за спеціальностями "Правознавство" та "Інформаційні системи в менеджменті".
Також у Запорізькому національному технічному університеті здобув освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за спеціальністю "Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
|В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну
|Зеленський: Україна замовить 100 французьких винищувачів Rafale
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Уряд призначив в.о. міністра енергетики
|В Україні оприлюднять дані про вартість захисних робіт на об’єктах критичної інфраструктури
|Кабмін вважає необхідністю відставку всіх членів НКРЕКП, – Качка
|Уряд перезапускає ринок державних лотерей - Свириденко
|Нафта прискорила падіння, Brent біля $63,5 за барель
|Укроборонпром підписав угоду про дрони-перехоплювачі з чеською Air Team
|Ссередня ціна на бензин марки А-95 залишилася на рівні 58,51 грн/л, на дизельне пальне - зросла на 7 коп. до 58,33 грн/л
Бізнес
|Майнери переходять на ШІ: Bitfarm "зав'язує" з криптовалютами після рекордних збитків понад $45 млн
|X запускає Chat – нові зашифровані приватні повідомлення
|ЄС переглядає заборону на продаж нових бензинових авто після 2035 року
|Samsung підвищує ціни на чипи пам'яті до 60% на тлі дефіциту
|OpenAI запускає групові чати в ChatGPT для спільного спілкування з ШІ
|Google додала у NotebookLM функцію глибоких досліджень
|Valve представила Steam Frame: чіткіше зображення в напрямку погляду та SteamOS на ARM