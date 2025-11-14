Поки конкретики по кандидатурах на посаду глави Міненерго немає – Герус

Хто може очолити Міністерство енергетики після відставки Світлани Гринчук, буде зрозуміло не раніше наступного тижня, поки конкретних кандидатів на цю посаду немає, передає Енергореформа.

Про це повідомив голова енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус.

"Я думаю, що по кандидатах буде ясність на наступному тижні. Поки конкретики немає", - сказав Герус в коментарі Енергореформі 13 листопада.

Він не став коментувати, чи міг би очолити Міненерго - його як можливого кандидата на цю посаду обговорює експертна енергетична спільнота.

Серед можливих претендентів також називається прізвище ексголови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Водночас у коментарі Енергореформі він заперечив таку можливість.

"Ні. Мені пропозицій не надходило і не надійде. Я впевнений в цьому. І в будь-якому випадку з цією владою я співпрацювати не збираюся. В жодній формі. Це категорична позиція", - сказав Кудрицький. При цьому він зазначив, що з його боку було б некоректно обговорювати будь-які кандидатури на посаду глави Міненерго.

Втім, на думку ексочільника "Укренерго", це має бути людина "абсолютно без будь-яких афіліацій з усілякими неформальними групами Деркача-Міндіча-Миронюка-Галущенка".

"Це має бути людина, яка могла би опонувати Офісу президента в професійних питаннях за необхідності. Тобто це має бути самодостатня людина з хорошою репутацією, зріла", - вважає Кудрицький.

Він наголосив, що, на його думку, "ніяких нових облич не може бути зараз в таку тяжку пору для енергосистеми, для газової системи".

"Тому це має бути і професіонал, і з хорошою репутацією, і з характером, так би мовити, щоб не перетворитись на якусь ляльку", - підкреслив ексглава "Укренерго".

За його словами, такі люди є, але може виникнути інша проблема - вони не захочуть цим займатися, тому призначення міністра може затягнутися.

"Мені здається, що таких людей мало, але вони є. У мене тільки велике питання, чи вони захочуть піти. Бачачи цей цирк корупційний, просто не захочуть і не повірять, що влада серйозно зібралася лікувати себе від оцієї хвороби. І цей процес можна тягнути", - зауважив Кудрицький.

При цьому він вказав, що поки не бачить ознак якихось змін у владі.

"Я поки що бачу тільки відсторонення і якісь відставки, які ще мають здійснитися на наступному тижні. Але ж ми розуміємо, що відставкою Галущенка і Гринчук ситуація не виправляється", - пояснив думку Кудрицький, зазначивши, що кадрове перезавантаження має відбутися в багатьох інших енергетичних і не тільки інституціях.

"Крім Міненерго, є "Енергоатом", державні шахти, "Оператор ринку", "Гарантований покупець", заступники Гринчук, які є або радниками, або заступниками Галущенка. Є державні обленерго, де кадрова політика не могла бути іншою, ніж в інших компаніях. Є незрозуміла ситуація з призначенням керівника чи керівниці ОГТСУ. У нас немає повноцінного, незалежного, професійного менеджменту з хорошою репутацією в абсолютній більшості енергокомпаній. Тобто нам треба терміново знайти 10-15 висококваліфікованих менеджерів, некорумпованих, з хорошою репутацією, в тому числі на Заході", - підкреслив Кудрицький.

Він також звернув увагу на необхідне перезавантаження наглядових рад, зокрема, "Укренерго".

"Представники держави мають бути так само незалежними і професійними людьми, як і незалежні члени наглядової ради. Більшість призначенців міністерства виконують його волю й не мають жодної своєї позиції", - зазначив ексочільник "Укренерго".

Коментуючи можливе повернення в наглядову раду "Укренерго" Юрія Бойка, якого раніше відізвало Міненерго, Кудрицький сказав, що це буде залежати як від постаті наступного міністра, так і від самого Бойка.

Інші співрозмовники Енергореформи, які побажали залишитися неназваними, схилялися до того, що одним з реальних кандидатів є нинішній глава НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Вони вказували, що це "було б непогано".

"Мені найбільше подобається кандидатура Корецького з тих, які плюс/мінус реальні", - сказав один із співрозмовників.

Інший зазначив, що "Корецького добре сприймають в Офісі президента".

Втім, всі джерела звертають увагу на те, що "глава "Нафтогазу" навряд чи горить бажанням очолити Міненерго".

Крім того, "не найгіршим варіантом" називали нинішнього члена наглядради "Нафтогазу" Наталію Бойко.

Стосовно кандидатур першого заступника міністра енергетики Артема Некрасова чи заступника Миколи Колісника, висловлювалися негативно, пов'язуючи їх з ексміністром енергетики Германом Галущенком.

"Це було б викликом для cуспільства", - вважає один із співрозмовників.

Щодо кандидатури Юрія Бойка, то його, як вважає інший, "не сприймають в Офісі президента, який буде вирішувати це питання".

Щодо призначення глави ОГТСУ, яке затягується вже майже рік, а кандидатом на цю посаду, називають ексчлена НКРЕКП Оксану Кривенко, за яку вболівало Міненерго Галущенка, а потім Гринчук, то, як зазначив один із співрозмовників, "не впевнений, що після "Мідаса" вона хоче туди йти".

Увечері 13 листопада стало відомо, що конкурс на призначення голови ОГТСУ офіційно зупинений.

"Таке рішення ухвалено у звʼязку з оприлюдненням матеріалів розслідування НАБУ щодо можливих зловживань в НАЕК "Енергоатом", в якому фігурує одна з фіналісток конкурсу", - написала прем'єр-міністр України Юлія Свириденко в своєму Телеграм увечері.