Через російські атаки є знеструмлення у трьох областях - Укренерго

Станом на ранок 11 листопада через нові російські атаки є знеструмлені споживачі у трьох областях; графіки погодинних відключень застосовуються в обсязі до 4 черг.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.

"Упродовж минулої доби ворог завдав ударів по енергооб'єктах у кількох областях. Внаслідок цього - на ранок є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше усунути пошкодження та заживити усіх споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи виконуються з дотриманням вимог безпеки та після отримання відповідних дозволів від військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Упродовж доби 11 листопада застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг.

Споживання електроенергії в Україні станом на 9:30 вівторка було на 2,6% вищим, ніж в цей же час минулого дня. Причиною цього є хмарна погода з дощем у більшості регіонів України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.

"Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії зберігатиметься сьогодні протягом всієї доби. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами, перенесіть енергоємні процеси на нічний час, коли навантаження на енергосистему найменше", - радять в Укренерго.