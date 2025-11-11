Фінансові новини
- |
- 11.11.25
- |
- 18:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Через російські атаки є знеструмлення у трьох областях - Укренерго
12:41 11.11.2025 |
Станом на ранок 11 листопада через нові російські атаки є знеструмлені споживачі у трьох областях; графіки погодинних відключень застосовуються в обсязі до 4 черг.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.
"Упродовж минулої доби ворог завдав ударів по енергооб'єктах у кількох областях. Внаслідок цього - на ранок є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше усунути пошкодження та заживити усіх споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи виконуються з дотриманням вимог безпеки та після отримання відповідних дозволів від військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.
Упродовж доби 11 листопада застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг.
Споживання електроенергії в Україні станом на 9:30 вівторка було на 2,6% вищим, ніж в цей же час минулого дня. Причиною цього є хмарна погода з дощем у більшості регіонів України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.
"Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії зберігатиметься сьогодні протягом всієї доби. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами, перенесіть енергоємні процеси на нічний час, коли навантаження на енергосистему найменше", - радять в Укренерго.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Міндіч контролював відмивання коштів «Енергоатома» – НАБУ
|Нацбанк заборонив Порошенку право голосу за його майже 65% акцій в банку МІБ
|Німеччина планує наступного року збільшити оборонну підтримку України до €11,5 мільярда
|Стала відома особа ще одного фігуранта плівок НАБУ із впливового кола енергетиків
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Пільги зі сплати мита у жовтні склали 43,4% від суми надходжень до бюджету
|Україна витрачає $8 мільярдів на будівництво щороку, 78% закупівель проходить без конкуренції, – дослідження
|3 тисячі компаній стали резидентами «Дія.City». Вони сплатили 55 мільярдів податків
|Замість КВЕДів Україна запровадить європейську класифікацію бізнесу з січня 2027 року
|Зеленський підписав закон що до посилення контролю за прозорістю місцевого самоврядування – віце-прем'єр
|Нафта перейшла до зростання, Brent подорожала до $64,4 за баррель
Бізнес
|TSMC виходить на «золотий період» масового виробництва 3-нм чипів
|Microsoft створює команду для розробки штучного інтелекту у сфері медичної діагностики
|Сервіс Google Finance отримав нові інструменти Gemini
|Казахстан підписав із Nvidia меморандум про намір придбати ШІ-чіпи на $2 млрд
|Колишній топменеджер Tesla почав видобувати критичні матеріали зі старих акумуляторів
|Маск заявив, що виробництво Tesla Cybercab почнеться в квітні 2026 року
|$1 трлн для Маска: акціонери Tesla схвалили найбільшу корпоративну винагороду в історії