- 11.11.25
- 18:08
Банки у жовтні профінансували запуск 97 МВт нової генерації в енергетиці - НБУ
11:57 11.11.2025 |
Українські банки з червня 2024 року до 1 листопада 2025 року, за даними Національного банку України (НБУ), профінансували проєкти бізнесу з розбудови генерації потужністю 1,239 ГВт, за місяць приріст становив 8,5%, або 97 МВт.
За даними регулятора, за цей же період профінансовано проєкти зі зберігання енергії та генерації тепла на 434 МВт, що на 4,3%, або на 18 МВт, більше, ніж місяць тому.
Загалом банки в межах меморандуму про фінансування відновлення енергетичної інфраструктури забезпечили фінансування проєктів у 21 області України на 32,2 млрд грн, в тому числі видано понад 2 тис. кредитів бізнесу на 30,2 млрд грн та понад 12 тис. кредитів - населенню на 2,0 млрд грн.
З урахуванням попередніх показників у жовтні обсяг фінансування зріс у бізнесу - на 6,7%, або 1,9 млрд грн, населенню - на 11,1%, або 0,2 млрд грн.
Валовий портфель кредитів на енергетичні проєкти з урахуванням погашення у юросіб за жовтень збільшився на 0,6 млрд грн, або 3,1%, - до 20,0 млрд грн, тоді як сегменті фізичних осіб - на 14,3%, або 0,2 млрд грн, до 1,6 млрд грн.
Як повідомлялося із посиланням на дані Нацбанку, у вересні банки профінансували нові проєкти з розбудови генерації потужністю 116 МВт, зі зберігання енергії та генерації тепла - 14 МВт.
