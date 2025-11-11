Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Банки у жовтні профінансували запуск 97 МВт нової генерації в енергетиці - НБУ

 

Українські банки з червня 2024 року до 1 листопада 2025 року, за даними Національного банку України (НБУ), профінансували проєкти бізнесу з розбудови генерації потужністю 1,239 ГВт, за місяць приріст становив 8,5%, або 97 МВт.

За даними регулятора, за цей же період профінансовано проєкти зі зберігання енергії та генерації тепла на 434 МВт, що на 4,3%, або на 18 МВт, більше, ніж місяць тому.

Загалом банки в межах меморандуму про фінансування відновлення енергетичної інфраструктури забезпечили фінансування проєктів у 21 області України на 32,2 млрд грн, в тому числі видано понад 2 тис. кредитів бізнесу на 30,2 млрд грн та понад 12 тис. кредитів - населенню на 2,0 млрд грн.

З урахуванням попередніх показників у жовтні обсяг фінансування зріс у бізнесу - на 6,7%, або 1,9 млрд грн, населенню - на 11,1%, або 0,2 млрд грн.

Валовий портфель кредитів на енергетичні проєкти з урахуванням погашення у юросіб за жовтень збільшився на 0,6 млрд грн, або 3,1%, - до 20,0 млрд грн, тоді як сегменті фізичних осіб - на 14,3%, або 0,2 млрд грн, до 1,6 млрд грн.

Як повідомлялося із посиланням на дані Нацбанку, у вересні банки профінансували нові проєкти з розбудови генерації потужністю 116 МВт, зі зберігання енергії та генерації тепла - 14 МВт.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0139
  0,0580
 0,14
EUR
 1
 48,6101
  0,0671
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7220  0,09 0,22 42,2670  0,10 0,24
EUR 48,3427  0,08 0,17 48,9397  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9000  0,16 0,39 41,9300  0,16 0,39
EUR 48,6100  0,55 1,14 41,6400  6,46 13,42

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес