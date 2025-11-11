У Мінрозвитку заявили, що не координують захист обʼєктів Енергоатома

Міністерство розвитку громад та територій не координує захист обʼєктів НАЕК «Енергоатом».

Про це Укрінформу повідомила пресслужба відомства.

У Мінрозвитку зазначають, що з кінця жовтня цього року спільно з Агентством відновлення міністерство координує забезпечення фізичного захисту окремо визначених обʼєктів Укренерго й Укрзалізниці в рамках створеного урядом Координаційного штабу захисту енергетики.

Спільно з інженерами, військовими й обласними військовими адміністраціями розробляються рішення щодо фізичного захисту для всіх балансоутримувачів.

До жовтня Агентство відновлення забезпечувало будівництво фізичного захисту на 22 підстанціях Укренерго.

Раніше у понеділок міністерка енергетики Світлана Гринчук, говорячи про будівництво захисних споруд на об'єктах Енергоатома, зазначила, що координацію таких робіт здійнює Мінрозвитку.

Як повідомлялося, 10 листопада у Національному антикорупційному бюро заявили про викриття корупційної схеми в енергетиці. За даними бюро, учасники злочинної організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.