Фінансові новини
- |
- 11.11.25
- |
- 03:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Мінрозвитку заявили, що не координують захист обʼєктів Енергоатома
23:48 10.11.2025 |
Міністерство розвитку громад та територій не координує захист обʼєктів НАЕК «Енергоатом».
Про це Укрінформу повідомила пресслужба відомства.
У Мінрозвитку зазначають, що з кінця жовтня цього року спільно з Агентством відновлення міністерство координує забезпечення фізичного захисту окремо визначених обʼєктів Укренерго й Укрзалізниці в рамках створеного урядом Координаційного штабу захисту енергетики.
Спільно з інженерами, військовими й обласними військовими адміністраціями розробляються рішення щодо фізичного захисту для всіх балансоутримувачів.
До жовтня Агентство відновлення забезпечувало будівництво фізичного захисту на 22 підстанціях Укренерго.
Раніше у понеділок міністерка енергетики Світлана Гринчук, говорячи про будівництво захисних споруд на об'єктах Енергоатома, зазначила, що координацію таких робіт здійнює Мінрозвитку.
Як повідомлялося, 10 листопада у Національному антикорупційному бюро заявили про викриття корупційної схеми в енергетиці. За даними бюро, учасники злочинної організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».
Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Коломойського та Боголюбова зобов'язли відшкодувати «Приватбанку» три мільярди доларів
|Операція «Мідас»: Злочинна схема передбачала відкати до 15% з контрактів
|У Раді ініціювали відставку Галущенка й Гринчук через справу НАБУ
|НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|СТРУМ: регулярна підтримка, що живить «Азов» без затримок
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
У РУБРИЦІ
|Доступні кредити: за тиждень підприємці отримали 2,6 мільярда гривень
|У Мінрозвитку заявили, що не координують захист обʼєктів Енергоатома
|Українцям платитимуть за підключення генераторів до станцій мобільного зв'язку під час блекаутів
|Фонд держмайна за тиждень провів 12 аукціонів
|В Україні почнуть виробляти двоповерхові пасажирські вагони
|Інфляція в Україні у жовтні зросла до 0,9%, в річному вимірі скоротилася до 10,9% - Держстат
Бізнес
|Суд США схвалив припинення кримінальної справи проти Boeing у зв'язку з катастрофами літаків 737 MAX
|SoftBank і OpenAI запускають спільне підприємство SB OAI Japan для впровадження штучного інтелекту в бізнес-процеси
|Міжнародний кримінальний суд відмовився від програмного забезпечення Microsoft
|Google хоче створити дата-центри для ШІ на орбіті Землі
|Китай виграє АІ-перегони у США - глава Nvidia
|Перший у світі металевий гель здатний покращити акумулятори та сховища енергії
|Tinder запускає нову функцію на базі ШІ, яка аналізуватиме фото з галереї користувача