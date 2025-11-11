Фінансові новини
- |
- 11.11.25
- |
- 04:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українцям платитимуть за підключення генераторів до станцій мобільного зв'язку під час блекаутів
23:44 10.11.2025 |
В Україні стартує проєкт «Генератор зв'язку», мета якого - підтримати мобільний зв'язок під час блекаутів.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації, передає Укрінформ.
Учасниками проєкту можуть стати представники бізнесу та відповідальні громадяни. Їх запрошують оплачувано заживити своїми генераторами базові станції мобільних операторів, щоб під час блекаутів була можливість викликати швидку допомогу, отримувати екстрені сповіщення та зв'язатися з рідними.
Власники генераторів потужністю від 7,2 кВт зможуть отримувати орієнтовно 110-140 гривень за годину. Приміром, за 12 годин роботи живлення базової станції фізична особа отримає орієнтовно 1320 грн, юридична - близько 1720 грн.
Щоб долучитися до проєкту, необхідно зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію за номером: 0 800 33 63 28. У будні це можна зробити з 9:00 до 18:00, субота-неділя - вихідні.
Оператор підбере найближчу базову станцію, пояснить умови, розрахує орієнтовну суму оплати та передасть контакти іншому оператору, який зв'яжеться із заявником, перевірить технічні можливості, домовиться про всі умови й укладе угоду.
«Ви відповідаєте за обслуговування та заправку генератора. Технічне підключення до базової станції -відповідальність оператора. Це спільна справа держави, бізнесу та громадян. Кожен підключений генератор - реальна допомога людям залишатися на зв'язку в критичні моменти», - зазначають у міністерстві.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Коломойського та Боголюбова зобов'язли відшкодувати «Приватбанку» три мільярди доларів
|Операція «Мідас»: Злочинна схема передбачала відкати до 15% з контрактів
|У Раді ініціювали відставку Галущенка й Гринчук через справу НАБУ
|НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|СТРУМ: регулярна підтримка, що живить «Азов» без затримок
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
У РУБРИЦІ
|Доступні кредити: за тиждень підприємці отримали 2,6 мільярда гривень
|У Мінрозвитку заявили, що не координують захист обʼєктів Енергоатома
|Українцям платитимуть за підключення генераторів до станцій мобільного зв'язку під час блекаутів
|Фонд держмайна за тиждень провів 12 аукціонів
|В Україні почнуть виробляти двоповерхові пасажирські вагони
|Інфляція в Україні у жовтні зросла до 0,9%, в річному вимірі скоротилася до 10,9% - Держстат
Бізнес
|Суд США схвалив припинення кримінальної справи проти Boeing у зв'язку з катастрофами літаків 737 MAX
|SoftBank і OpenAI запускають спільне підприємство SB OAI Japan для впровадження штучного інтелекту в бізнес-процеси
|Міжнародний кримінальний суд відмовився від програмного забезпечення Microsoft
|Google хоче створити дата-центри для ШІ на орбіті Землі
|Китай виграє АІ-перегони у США - глава Nvidia
|Перший у світі металевий гель здатний покращити акумулятори та сховища енергії
|Tinder запускає нову функцію на базі ШІ, яка аналізуватиме фото з галереї користувача