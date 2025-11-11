Українцям платитимуть за підключення генераторів до станцій мобільного зв'язку під час блекаутів

В Україні стартує проєкт «Генератор зв'язку», мета якого - підтримати мобільний зв'язок під час блекаутів.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації, передає Укрінформ.

Учасниками проєкту можуть стати представники бізнесу та відповідальні громадяни. Їх запрошують оплачувано заживити своїми генераторами базові станції мобільних операторів, щоб під час блекаутів була можливість викликати швидку допомогу, отримувати екстрені сповіщення та зв'язатися з рідними.

Власники генераторів потужністю від 7,2 кВт зможуть отримувати орієнтовно 110-140 гривень за годину. Приміром, за 12 годин роботи живлення базової станції фізична особа отримає орієнтовно 1320 грн, юридична - близько 1720 грн.

Щоб долучитися до проєкту, необхідно зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію за номером: 0 800 33 63 28. У будні це можна зробити з 9:00 до 18:00, субота-неділя - вихідні.

Оператор підбере найближчу базову станцію, пояснить умови, розрахує орієнтовну суму оплати та передасть контакти іншому оператору, який зв'яжеться із заявником, перевірить технічні можливості, домовиться про всі умови й укладе угоду.

«Ви відповідаєте за обслуговування та заправку генератора. Технічне підключення до базової станції -відповідальність оператора. Це спільна справа держави, бізнесу та громадян. Кожен підключений генератор - реальна допомога людям залишатися на зв'язку в критичні моменти», - зазначають у міністерстві.