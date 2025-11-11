Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна скликає засідання МАГАТЕ щодо атак РФ на енергетику

 

Україна звернулася до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) з вимогою терміново скликати засідання Ради керуючих через атаки Росії на об'єкти енергетичної інфраструктури. Про це заступник міністра енергетики України Микола Колісник повідомив в ефірі національного телемарафону в понеділок, 10 листопада.

Метою засідання, за словами Колісника, є формування механізмів запобігання атакам Росії на критичну інфраструктуру та посилення міжнародного тиску з питань ядерної та радіаційної безпеки.

Він розповів, що після останньої масованої атаки РФ ситуація в енергосистемі України залишається складною - аварійно-відновлювальні роботи тривають 24/7. "Ця атака стала однією з технологічно найскладніших. Росія використовує розвідувальні дані для нанесення ударів саме по ключових елементах технологічної схеми енергосистеми", - цитує Колісника пресслужба міністерства.

Заступник міністра також звернув увагу на удари Росії по підстанціях, які забезпечують живлення Хмельницької та Рівненської атомних електростанцій (АЕС).

"Це не перший прицільний удар по ключових високовольтних лініях. Їх пошкодження змушує атомну генерацію тимчасово зменшувати виробництво, щоб уникнути ризиків аварійних ситуацій та каскадних відключень у системі", - сказав Колісник.

Російська атака 8 листопада

У ніч проти суботи, 8 листопада, російські війська атакували Україну 458 безпілотниками і 45 ракетами, з них 32 - балістичні. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали декілька великих енергооб'єктів - на Полтавщині, Харківщині та Київщині. Зокрема припинили генерацію електроенергії усі теплові електростанції (ТЕС) "Центренерго".

Крім того, як повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, війська РФ завдали цілеспрямованих ударів по підстанціях, які забезпечують електроенергією Хмельницьку та Рівненську АЕС. У МАГАТЕ підтвердили, що станції були змушені скоротити виробництво електроенергії.

Як зазначили у міненерго, масований удар РФ показав, що вона змінила тактику ураження української енергосистеми - завдає ударів і по генерації, і по системах розподілу одночасно.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

