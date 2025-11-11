Фінансові новини
- 11.11.25
- 02:47
- RSS
- мапа сайту
"Почніть з того місця, де ви перебуваєте. Застосовуйте те, що у вас є, і робіть все, що у ваших силах"
Артур Еш
Єврокомісія вважає, що атаки РФ на енергетику України «загрожують ядерній безпеці»
16:05 10.11.2025 |
Нещодавні масовані атаки Росії проти цивільної інфраструктури в Україні, зокрема, проти критично важливих енергетичних об'єктів, ставлять під загрозу ядерну безпеку.
Про це заявила речниця Європейської комісії Анітта Гіппер під час спілкування з журналістами в Брюсселі 10 листопада, передає кореспондентка "Європейської правди".
Те, що Росія атакує українську енергетику, зокрема критичну інфраструктуру, становить загрозу ядерній безпеці, переконані в Єврокомісії.
"Путін продовжує тероризувати українців. Ми бачимо, що своїми ударами він цілеспрямовано атакує критично важливу енергетичну інфраструктуру, зокрема підстанції, які постачають електроенергію до атомних електростанцій. Ця масована атака призвела до перебоїв з електро-, водо- та теплопостачанням і поставила під загрозу також ядерну безпеку", - заявила Гіппер.
Вона повідомила, що, окрім роботи з підтримки України, Європейський Союз "постійно працює над санкціями (проти РФ - "ЄП"), над підтримкою України в енергетичній сфері, над військовою допомогою".
"Також продовжуємо співпрацю з країнами-партнерами, щоб мобілізувати додаткову підтримку і допомогти Україні як найбільшому отримувачу нашої допомоги в енергетичному секторі", - додала речниця ЄС.
Як повідомляла "Європейська правда", міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав посилити тиск на Росію після її чергового обстрілу України Росією в ніч проти суботи, 8 листопада.
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) повідомив про виділення 100 мільйонів євро на підтримку економічної стійкості та інфраструктури системи опалення в Україні.
