Єврокомісія вважає, що атаки РФ на енергетику України «загрожують ядерній безпеці»

Нещодавні масовані атаки Росії проти цивільної інфраструктури в Україні, зокрема, проти критично важливих енергетичних об'єктів, ставлять під загрозу ядерну безпеку.

Про це заявила речниця Європейської комісії Анітта Гіппер під час спілкування з журналістами в Брюсселі 10 листопада, передає кореспондентка "Європейської правди".

Те, що Росія атакує українську енергетику, зокрема критичну інфраструктуру, становить загрозу ядерній безпеці, переконані в Єврокомісії.

"Путін продовжує тероризувати українців. Ми бачимо, що своїми ударами він цілеспрямовано атакує критично важливу енергетичну інфраструктуру, зокрема підстанції, які постачають електроенергію до атомних електростанцій. Ця масована атака призвела до перебоїв з електро-, водо- та теплопостачанням і поставила під загрозу також ядерну безпеку", - заявила Гіппер.

Вона повідомила, що, окрім роботи з підтримки України, Європейський Союз "постійно працює над санкціями (проти РФ - "ЄП"), над підтримкою України в енергетичній сфері, над військовою допомогою".

"Також продовжуємо співпрацю з країнами-партнерами, щоб мобілізувати додаткову підтримку і допомогти Україні як найбільшому отримувачу нашої допомоги в енергетичному секторі", - додала речниця ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав посилити тиск на Росію після її чергового обстрілу України Росією в ніч проти суботи, 8 листопада.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) повідомив про виділення 100 мільйонів євро на підтримку економічної стійкості та інфраструктури системи опалення в Україні.