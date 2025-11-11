Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Єврокомісія вважає, що атаки РФ на енергетику України «загрожують ядерній безпеці»

 

Нещодавні масовані атаки Росії проти цивільної інфраструктури в Україні, зокрема, проти критично важливих енергетичних об'єктів, ставлять під загрозу ядерну безпеку.

Про це заявила речниця Європейської комісії Анітта Гіппер під час спілкування з журналістами в Брюсселі 10 листопада, передає кореспондентка "Європейської правди".

Те, що Росія атакує українську енергетику, зокрема критичну інфраструктуру, становить загрозу ядерній безпеці, переконані в Єврокомісії.

"Путін продовжує тероризувати українців. Ми бачимо, що своїми ударами він цілеспрямовано атакує критично важливу енергетичну інфраструктуру, зокрема підстанції, які постачають електроенергію до атомних електростанцій. Ця масована атака призвела до перебоїв з електро-, водо- та теплопостачанням і поставила під загрозу також ядерну безпеку", - заявила Гіппер.

Вона повідомила, що, окрім роботи з підтримки України, Європейський Союз "постійно працює над санкціями (проти РФ - "ЄП"), над підтримкою України в енергетичній сфері, над військовою допомогою".

"Також продовжуємо співпрацю з країнами-партнерами, щоб мобілізувати додаткову підтримку і допомогти Україні як найбільшому отримувачу нашої допомоги в енергетичному секторі", - додала речниця ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав посилити тиск на Росію після її чергового обстрілу України Росією в ніч проти суботи, 8 листопада.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) повідомив про виділення 100 мільйонів євро на підтримку економічної стійкості та інфраструктури системи опалення в Україні.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9559
  0,0223
 0,05
EUR
 1
 48,5430
  0,0372
 0,08

Курс обміну валют на вчора, 10:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6313  0,07 0,18 42,1648  0,08 0,19
EUR 48,2616  0,02 0,05 48,8461  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0650  0,26 0,62 42,0950  0,25 0,61
EUR 48,0600  0,34 0,70 48,0950  0,37 0,75

