Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

МАГАТЕ: ЗАЕС вперше за пів року під'єднали до резервного живлення

 

На Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) уперше за пів року був відновлений доступ до резервного живлення з мережі. Як повідомила

в суботу, 8 листопада, пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), після ремонту ЗАЕС було під'єднано до лінії електропередач (ЛЕП) "Феросплавна-1" напругою 330 кВ.

В минулому місяці після ремонту ЗАЕС під'єднали до ЛЕП "Дніпровська" напругою 750 кВ, що поклало край найдовшому блекауту на станції.

"Оскільки пошкоджені ділянки ліній електропередач розташовувалися в активній бойовій зоні, це вимагало складних переговорів з обома сторонами (Росією і Україною. - Ред.) для досягнення ретельно скоординованих домовленостей про тимчасове перемир'я, щоб їхній персонал міг працювати, не ризикуючи власним життям. Знадобилося кілька тижнів, щоб дійти до цього моменту, коли станція знову має доступ до двох ліній електропередач", - прокоментував генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, якого цитує пресслужба організації.

У МАГАТЕ назвали під'єднання ЗАЕС до резервного живлення ще одним "значним кроком у зусиллях задля запобігання ядерній катастрофі під час збройного конфлікту".

Ситуація з зовнішнім живленням на ЗАЕС нестабільна - МАГАТЕ

Попри те, що усі шість реакторів ЗАЕС не виробляють електроенергію понад три роки, а всі шість енергоблоків наразі зупинені, сама станція досі потребує електроенергії для живлення обладнання для охолодження активних зон реакторів та відпрацьованого палива. У разі повної зупинки такого обладнання є ризик ядерної аварії, застерігають у МАГАТЕ.

Нагадаємо, без зовнішнього живлення станція перебувала з 23 вересня, коли була відключена остання лінія електропередачі, через яку вона отримувала електроенергію від української енергосистеми. Тоді станція перейшла на живлення власних потреб від дизель-генераторів.

Резервування зовнішнього електропостачання ЗАЕС має вперше з травня 2025 року. Однак ситуація із зовнішнім електропостачанням на станції залишається надзвичайно нестабільною, застерігають у МАГАТЕ.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9782
  0,1054
 0,25
EUR
 1
 48,5058
  0,0166
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6313  0,07 0,18 42,1648  0,08 0,19
EUR 48,2616  0,02 0,05 48,8461  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на 07.11.25, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8050  0,19 0,44 41,8400  0,18 0,43
EUR 48,4000  0,01 0,02 48,4600  0,04 0,08

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес