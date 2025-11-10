Фінансові новини
МАГАТЕ: ЗАЕС вперше за пів року під'єднали до резервного живлення
08:57 10.11.2025 |
На Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) уперше за пів року був відновлений доступ до резервного живлення з мережі. Як повідомила
в суботу, 8 листопада, пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), після ремонту ЗАЕС було під'єднано до лінії електропередач (ЛЕП) "Феросплавна-1" напругою 330 кВ.
В минулому місяці після ремонту ЗАЕС під'єднали до ЛЕП "Дніпровська" напругою 750 кВ, що поклало край найдовшому блекауту на станції.
"Оскільки пошкоджені ділянки ліній електропередач розташовувалися в активній бойовій зоні, це вимагало складних переговорів з обома сторонами (Росією і Україною. - Ред.) для досягнення ретельно скоординованих домовленостей про тимчасове перемир'я, щоб їхній персонал міг працювати, не ризикуючи власним життям. Знадобилося кілька тижнів, щоб дійти до цього моменту, коли станція знову має доступ до двох ліній електропередач", - прокоментував генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, якого цитує пресслужба організації.
У МАГАТЕ назвали під'єднання ЗАЕС до резервного живлення ще одним "значним кроком у зусиллях задля запобігання ядерній катастрофі під час збройного конфлікту".
Ситуація з зовнішнім живленням на ЗАЕС нестабільна - МАГАТЕ
Попри те, що усі шість реакторів ЗАЕС не виробляють електроенергію понад три роки, а всі шість енергоблоків наразі зупинені, сама станція досі потребує електроенергії для живлення обладнання для охолодження активних зон реакторів та відпрацьованого палива. У разі повної зупинки такого обладнання є ризик ядерної аварії, застерігають у МАГАТЕ.
Нагадаємо, без зовнішнього живлення станція перебувала з 23 вересня, коли була відключена остання лінія електропередачі, через яку вона отримувала електроенергію від української енергосистеми. Тоді станція перейшла на живлення власних потреб від дизель-генераторів.
Резервування зовнішнього електропостачання ЗАЕС має вперше з травня 2025 року. Однак ситуація із зовнішнім електропостачанням на станції залишається надзвичайно нестабільною, застерігають у МАГАТЕ.
