В Україні зростає кількість водоканалів з ВДЕ для стабілізації енергопостачання і водозабезпечення – НКРЕКП

В Україні постійно зростає кількість водоканалів, що встановлюють резервні джерела живлення, зокрема, установки з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) з метою забезпечення стабільного водопостачання в умовах регулярних відключень електричної енергії.

Про це повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), у своїй статті, розміщеній на сайті Асоціації європейських регуляторів водних ресурсів (WAREG).

"Використання альтернативних джерел енергії дозволяє українським водоканалам не тільки підвищити стійкість до надзвичайних ситуацій, але й поступово перейти на енергонезалежну модель управління", - зазначив регулятор.

За інформацією комісії, одним з найбільш перспективних напрямків для водоканалів є використання сонячних електростанцій (СЕС). Встановлення фотоелектричних модулів дозволяє забезпечити базовий рівень електропостачання критично важливої інфраструктури. Поєднання СЕС з накопичувачами енергії є особливо ефективним, оскільки забезпечує автономну роботу під час аварійних відключень електроенергії.

Наразі деякі водоканали вже встановили СЕС, які працюють і покривають частину їх потреб в електроенергії, інші водоканали активно розробляють проєктну документацію і технічні розрахунки для впровадження аналогічних систем найближчим часом.

Водночас, як зазначено у статті регулятора, у період дії воєнного стану об'єкти водопостачання стають потенційними об'єктами атак, які можуть призвести до серйозних наслідків у вигляді перебоїв у водопостачанні, забруднення навколишнього середовища та санітарно-епідеміологічних загроз. У таких умовах забезпечення надійного захисту об'єктів водопостачання є стратегічним завданням, спрямованим на забезпечення життєдіяльності населення.

Для підвищення стійкості систем водопостачання необхідно реалізувати комплекс заходів інженерного захисту, а саме: посилення будівель і технічних споруд, установку систем автоматизації технологічних процесів, систем відеоспостереження, сигналізації тощо. Окрім того, водоканали повинні мати достатній резерв обладнання на випадок руйнування обладнання діючого.

"Однак реалізація цих заходів вимагає значних фінансових ресурсів, що значно перевищують можливості водоканалів, тому гостро необхідні державна підтримка, цільові програми фінансування та міжнародна допомога для зміцнення критичної інфраструктури в цій сфері", - наголосили у НКРЕКП.