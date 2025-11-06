Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити законопроєкт щодо теплопостачання

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання.

Про це інформує пресслужба апарату Верховної Ради України.

"Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг на засіданні 5 листопада 2025 року розглянув ряд законопроєктів та прийняв рішення щодо ни", - говориться у повідомленні.

Комітет також рекомендує включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо діяльності ДАТ "Чорноморнафтогаз" з урахуванням техніко-юридичних правок.

Комітет надіслав свої висновки щодо розглянутих законопроєктів до головних комітетів, повідомляє парламентська пресслужба.

Зокрема, рекомендовано Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики внести на розгляд Верховної Ради України законопроєкт щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України, для включення його до порядку денного сесії та прийняття за основу і в цілому як закон.