Рада планує спростити умови для реалізації інфраструктурних енергопроєктів

Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт про інфраструктурні проєкти у сфері енергетики, які становлять суспільний інтерес.

Відповідний законопроєкт №13450 підтримали 227 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Документ передбачає внесення змін до низки законів, спрямованих на спрощення процедури отримання дозволів для інфраструктурних енергопроєктів. Зокрема, пропонується унормувати викуп ділянок приватної власності для реалізації таких проєктів у випадку, якщо такі потреби не можна буде забезпечити за рахунок використання земель державної чи комунальної власності.

До функцій енергетичного регулятора - НКРЕКП - буде додано розробку та затвердження критеріїв і методології оцінки інвестицій в інфраструктурні проєкти в електроенергетиці та газовій сфері та пов'язаних із ними підвищених ризиків, що виникають в процесі будівництва, експлуатації або обслуговування. Регулятор також визначатиме порядок подання запиту на транскордонний розподіл інвестиційних витрат за проєктом спільного інтересу Енергетичного співтовариства та/або проєктом взаємного інтересу та його розгляду.

Перелік інфраструктурних проєктів у сфері енергетики, які становлять суспільний інтерес, затверджуватиметься Кабінетом міністрів. До нього включатимуть проєкти, які сприяють сталому розвитку енергетичної інфраструктури України, надійному та безперебійному постачанню енергоресурсів, інтеграції України в енергетичний простір Євросоюзу, розвитку рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами, сприяють пом'якшенню наслідків зміни клімату, а також проєкти спільного інтересу Енергетичного співтовариства та проєкти взаємного інтересу.

Кабмін також повинен буде створити міжвідомчу комісію із забезпечення реалізації інфраструктурних проєктів у сфері енергетики, які становлять суспільний інтерес. Остання забезпечуватиме координацію діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування та сприятиме отриманню комплексного рішення відповідно до плану реалізації інфраструктурних проєктів у сфері енергетики, які становлять суспільний інтерес.

Інфраструктурний проєкт у сфері енергетики, який становить суспільний інтерес, має бути невід'ємною частиною плану розвитку системи передачі на наступні десять років або відповідного плану/планів розвитку систем розподілу на наступні п'ять років.

Визначається також, що проєкти спільного інтересу Енергетичного співтовариства, проєкти взаємного інтересу матимуть право на транскордонний розподіл інвестиційних витрат.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкти, якими пропонується продовжити пільги на імпортне мито та ПДВ для ввезення енергетичного обладнання для будівництва розподіленої генерації.