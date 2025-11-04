Авторизация

НКРЕКП схвалила тариф «Укренерго» на диспетчеризацію на 2026 рік в 110,15 грн/МВт*год – на 11,3% вище тарифу-2025

 

Національний енергорегулятор НКРЕКП схвалив тариф "Укренерго" на диспетчеризацію на 2026 рік в розмірі 110,15 грн/МВт*год - на 11,8 грн/МВт*год або на 11,3% вище тарифу, чинного в 2025 році, передає Енергореформа.

Таке рішення прийняте на засіданні енергорегулятора 4 листопада, яке транслювалося онлайн.

Воно підлягає подальшому обговоренню для остаточного прийняття.

Як повідомляла Енергореформа, "Укренерго" розрахувало тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління для користувачів системи на 2026 рік на рівні 143,26 грн/МВт*год, запропонувавши його збільшення на 44,29 грн/МВт*год або 44,75 % у порівнянні з діючим тарифом на 2025 рік.
 

