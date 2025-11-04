Фінансові новини
НКРЕКП схвалила тариф «Укренерго» на передачу на 2026р. в 786,74 грн/МВт*год, для зеленої металургії – в 428,63 грн/МВт*год
14:31 04.11.2025 |
Національний енергорегулятор НКРЕКП схвалив тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії в 2026 році в розмірі 786,74 грн/МВт*год (тут і далі без ПДВ), що на 100,51 грн/МВт*год або на 14,6% вище чинного у 2025 році, передає Енергореформа.
Таке рішення прийняте на засіданні енергорегулятора 4 листопада, яке транслювалося онлайн.
Для підприємств "зеленої" електрометалургії тариф схвалено на рівні 428,63 грн/МВт*год - його зростання складає 69,08 грн/МВт*год або 19,2%.
Необхідний дохід (прогнозовані витрати) в структурі тарифу НЕК на передачу на 2026 рік становить 74,33 млрд грн.
Найбільшу частку в тарифі на передачу займає обсяг спеціальних обов'язків із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії - 358,11 грн/МВт*год.
Всього на е/е для промислової ВДЕ-генерації та СЕС домашніх господарств планується витратити 33,8 млрд грн, з яких відповідно 24 млрд грн та 9,7 млрд грн. Ще 116,6 млн грн з цих коштів розраховано на постачальника "останньої надії".
Рішення НКРЕП підлягає подальшому обговоренню для остаточного прийняття.
Як повідомляла Енергореформа, НЕК "Укренерго" розрахувала тариф передачу електроенергії на 2026 рік на рівні 848,52 грн/МВт*год (тут і далі без ПДВ), що на 162,29 грн/МВт*год або 24% більше у порівнянні з діючим тарифом-2025. Для підприємств "зеленої" електрометалургії тариф визначено на рівні 467,13 грн/МВт*год, що означає зростання на 107,58 грн/МВт*год або на 30%.
Тарифна складова на виконання спецобов'язків по зеленій електроенергетиці становить 381,39 грн/МВт*год.
