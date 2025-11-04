Авторизация

Зеленський: На імпорт газу з $2 мільярдів бракує $750 мільйонів

 

Президент Володимир Зеленський заявив, що з 2 млрд доларів, які Україні потрібні для імпорту газу в опалювальний період, бракує 750 млн.

Про це глава держави повідомив під час брифінгу після наради за участі, зокрема прем'єр-міністра Юлії Свириденко та міністра енергетики Світлани Гринчук, передає кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні ми розуміємо, що у нас не вистачає десь 750 млн з 2 млрд, про які ми говоримо щодо газу. Тільки що президент (Єврокомісії Урсула) фон дер Ляєн сказала, що 127 млн євро нам ще дадуть підтримки. Ми вдячні за це", - розповів Зеленський.

Він відзначив, що відбулася також зустріч нашого міністра енергетики з його колегами з країн "Групи семи".

"Там всюди нас підтримують - і Канада, і Італія, і Німеччина, і інші країни", - запевнив Президент.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0409
  0,1485
 0,35
EUR
 1
 48,4269
  0,0181
 0,04

Курс обміну валют на вчора, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6236  0,04 0,09 42,1952  0,04 0,09
EUR 48,2297  0,09 0,19 48,8606  0,12 0,25

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0100  0,04 0,11 42,0400  0,05 0,11
EUR 48,3800  0,02 0,04 48,4200  0,02 0,03

