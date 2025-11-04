Зеленський: На імпорт газу з $2 мільярдів бракує $750 мільйонів

Президент Володимир Зеленський заявив, що з 2 млрд доларів, які Україні потрібні для імпорту газу в опалювальний період, бракує 750 млн.

Про це глава держави повідомив під час брифінгу після наради за участі, зокрема прем'єр-міністра Юлії Свириденко та міністра енергетики Світлани Гринчук, передає кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні ми розуміємо, що у нас не вистачає десь 750 млн з 2 млрд, про які ми говоримо щодо газу. Тільки що президент (Єврокомісії Урсула) фон дер Ляєн сказала, що 127 млн євро нам ще дадуть підтримки. Ми вдячні за це", - розповів Зеленський.

Він відзначив, що відбулася також зустріч нашого міністра енергетики з його колегами з країн "Групи семи".

"Там всюди нас підтримують - і Канада, і Італія, і Німеччина, і інші країни", - запевнив Президент.