Росія знову вдарила по газовій станції в Одеській області

У ніч проти 20 серпня під час російського повітряного нальоту постраждала газорозподільна станція на півдні України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, описуючи наслідки ударів.

"Був підлий удар по газорозподільній станції в Одеській області", - написав він у соцмережах.

6 серпня росіяни вперше вдарили по компресорній станції оператора ГТС України в Одеській області поблизу українсько-румунського кордону.

Цієї ночі Росія знову атакувала Ізмаїльський район за допомогою "шахедів". Місцева влада та ДСНС повідомляла про пошкодження припортової інфраструктури й обʼєкту паливно-енергетичної інфраструктури.