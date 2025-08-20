Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Росія знову вдарила по газовій станції в Одеській області

 

У ніч проти 20 серпня під час російського повітряного нальоту постраждала газорозподільна станція на півдні України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, описуючи наслідки ударів.

"Був підлий удар по газорозподільній станції в Одеській області", - написав він у соцмережах.

6 серпня росіяни вперше вдарили по компресорній станції оператора ГТС України в Одеській області поблизу українсько-румунського кордону.

Цієї ночі Росія знову атакувала Ізмаїльський район за допомогою "шахедів". Місцева влада та ДСНС повідомляла про пошкодження припортової інфраструктури й обʼєкту паливно-енергетичної інфраструктури.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3557
  0,0968
 0,23
EUR
 1
 48,3241
  0,1502
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0744  0,03 0,08 41,5820  0,01 0,02
EUR 47,9524  0,00 0,00 48,5300  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3850  0,02 0,04 41,4150  0,02 0,04
EUR 48,1650  0,13 0,28 48,2000  0,13 0,27

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес