С начала ноября в Украине наблюдается динамика роста цены электроэнергии на РСВ

Средняя цена электрической энергии на рынке на сутки вперед (РСВ) в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭС) за первую декаду ноября увеличилась на 3% по сравнению с первой декадой октября ‒ до 1436,12 грн/МВт-час, свидетельствуют данные ГП "Оператор рынка".

В Бурштынском острове за 10 дней ноября цена возросла на 8,5% ‒ до 1558,13 грн/МВт-час.

При этом по сравнению с третьей декадой октября, которая характеризовалась снижением ценовых котировок, цена э/э на РСВ ОЭС Украины за 10 дней ноября возросла на 27,20% (цена э/э 21-31 октября ‒ 1129,03 грн/МВт-час).

С начала второй декады ноября динамика ценового роста продолжилась. Так, по результатам торгов на РСВ в ОЭС Украины 11 ноября цена составила 1608,83 грн/МВт-час, и 12 ноября ‒ 1687,50 грн/МВт-час, что стало рекордным показателем с начала 2020 года.

По мнению председателя парламентского комитета по энергетике и ЖКХ Андрея Геруса, рост цены с начала ноября продиктован уменьшением доли атомной энергетики в общей структуре выработки э/э и увеличением тепловой в условиях сезонного роста энергопотребления. Так, по состоянию на 10 ноября доля ТЭС составляла 39,94%, АЭС – 38,94%, 11 ноября – 38,72% и 38,70% соответственно.

Превышение доли ТЭС над АЭС стало возможным вследствие затянувшегося простоя двух атомных энергоблоков ВВЭР-1000, которые не были выведены вовремя из плановых ремонтов. В частности, по состоянию на 12 ноября энергоблок №4 Запорожской АЭС пребывает в плановом капитальном ремонте 196 суток, №5 ЗАЭС находится в плановом среднем ремонте 211 суток.

По данным НЭК "Укрэнерго", со 2-го по 8 ноября энергопотребление в Украине, в силу сезонного фактора, возросло на 4,4% ‒ до 2,89 млрд. кВт-час.

В то же время, по мнению участников рынка, сама структура мощностей далеко не всегда определяет ценовые изменения на РСВ в Украине, так как, во-первых, цена на рынке определяется по маржинальному принципу по цене замыкающего блока, а во-вторых, большое влияние на торги на украинском РСВ до недавнего времени оказывали ценовые спекуляции участников рынка, которые выставляли на продажу несуществующие объемы э/э по заниженным ценам, не отвечающими реальной себестоимости производства э/э генерирующими компаниями. Такие спекуляции стали возможными вследствие избыточного предложения на рынке э/э ГП "Гарантированный покупатель" и ГП "НАЭК "Энергоатом", которые пока не заняли свою должную долю на рынке двусторонних договоров.

Тем не менее, роль сезонного фактора в ноябре исключить тоже нельзя. "Удельный вес "Энергоатома" в миксе падает с ростом нагрузки в энергосистеме, как и доля возобновляемых источников с наступлением холодного периода года. Цену на РСВ определяет пересечение спроса и предложения, а это значит, что такое пересечение сложилось в последние дни ноября в более высокой ценовой точке. В результате те участники рынка, которые выбирают своей стратегией покупать электроэнергию на внутрисуточном рынке (ВСР), где из-за стабильного профицита в ОЭС Украины наблюдалась более низкая цена, столкнулись с отсутствием предложения на РСВ, поскольку основные торги состоялись там", ‒ сказал агентству "Интерфакс-Украина" источник в ГП "Оператор рынка".

Как сообщалось, в предыдущие периоды цена э/э не внутрисуточном рынке была ниже, чем на рынке на сутки вперед, что было обусловлено спекулятивными действиями участников и противоречило экономической логике и практике европейских энергорынков. Однако с начала ноября тенденция изменилась и за первую декаду месяца средняя цена на ВСР составила 1409,59 грн/МВт-час, что на 2% ниже цены РСВ.

Как считают участники рынка, логическое выравнивание ценовых соотношений на двух смежных рынках могут свидетельствовать о снижении объемов финансовых спекуляций участников на РСВ.

НКРЭКУ с целью повышения прозрачности РСВ и ВСР 30 октября утвердила изменения в правила РСВ и внутрисуточного рынка, в соответствии с которыми обязала ГП "Оператор рынка" ежедневно предоставлять регулятору данные об участниках торгов, а также объемах и ценах покупаемой ими э/э.