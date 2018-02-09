Чем немцы будут топить, если не газом из России?

Как немцы будут впредь отапливать свои дома? Ответ на этот вопрос для "Газпрома" крайне важен. Ведь Германия - его крупнейший экспортный рынок. Чтобы многомиллиардные инвестиции российской госкомпании в добычу газа и расширение газотранспортной инфраструктуры окупались и приносили валютную прибыль, в ФРГ в долгосрочной перспективе должен быть растущий или хотя бы стабильный спрос на газ.

Ключевой рынок сбыта - теплоснабжение, а не электроэнергетика

Однако в электроэнергетике Германии роль природного газа не велика и вряд ли существенно возрастет. Во всяком случае, строительство новых газовых электростанций в ФРГ не предвидится, о чем DW подробно рассказала в статье "Пока "Газпром" строит газопроводы, Siemens сворачивает выпуск турбин".

Тем важнее роль газа как источника тепла, поскольку на нужды немецкой химической промышленности и на газомоторное топливо для автомобилей идет сравнительно небольшая часть этого органического сырья. В среднесрочной перспективе немцы будут использовать природный газ прежде всего и главным образом для того, чтобы отапливать дома.

Оценки того, насколько велика будет потребность в газе, в частности, российском, расходятся. "Я вообще не понимаю, чем вы будете топить? - недоумевал тогдашний российский премьер Владимир Путин на экономическом форуме в Берлине в ноябре 2010 года. - Газа не хотите, атомную энергетику не развиваете. А чего, вы будете дровами топить? Но за дровами тоже в Сибирь надо ехать". Судя по тому, как широко растиражировали в интернете видеозапись этой шутки, она пришлась по душе многим россиянам - и весьма способствовала не совсем точным представлениям о роли российского сырья в теплоснабжении Германии.

Замерзнет ли Германия без "русского газа"?

Обратимся к статистике. По данным Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW), в 2017 году газом отапливались 49,4 процента жилых зданий в Германии (индивидуальные и многоквартирные дома с собственной газоотопительной установкой). Это - типичная ситуация наполовину полного или наполовину пустого стакана. Можно утверждать, что каждый второй дом в Германии отапливается газом. Но верно и то, что каждый второй дом обогревается как-то иначе.

Если взять конкретно "Газпром", то он поставляет примерно 40 процентов потребляемого в Германии газа. Получается, что чисто статистически клиентами российской компании являются менее четверти немецких домов. Для одного отдельно взятого поставщика это очень много. В то же время 75-80 процентов зданий в Германии, опять же чисто статистически, не пользуются голубым топливом из России. Поэтому популярные в русскоязычных социальных сетях утверждения, будто "без русского газа Германия замерзнет", представляются сильно преувеличенными.

Теоретически у газа как энергоносителя и тем самым у "Газпрома" как его поставщика есть шанс существенно увеличить свою долю в немецком теплоснабжении. Ведь 26,3 процента жилых зданий в Германии все еще отапливаются мазутом, однако использование нефтепродуктов для производства тепла немцы считают экологически и экономически бесперспективным. Так что владельцы отслуживших свой срок старых мазутных котлов при их замене переходят, как правило, на иные технологии.

Тепловые насосы - главный конкурент газа в новостройках

В новых домах, тем более, мазут уже практически нигде не используется. Сооружая новое жилье, немецкие инвесторы явно предпочитают отопительные системы на основе газа. Такова хорошая новость для "Газпрома". Плохая состоит в том, что доля газовых установок при этом все же сокращается.

Если в 2007 году, по подсчетам BDEW, 65,5 процента строящихся квартир (в данной статистике речь идет именно о квартирах, а не о домах) оснащались газовым отоплением, но по итогам первых трех кварталов 2017 года этот показатель сократился до 39,6 процента. Одновременно доля тепловых насосов в новостройках возросла с 14,3 до 27,5 процента. Причем в большой, промышленно развитой и богатой федеральной земле Баден-Вюртемберг, к примеру, они еще в 2016 году прочно заняли первое место по популярности.

Тем не менее, общая доля домов, оснащенных тепловыми насосами, в Германии пока незначительная: 1,8 процента. Но тенденция очевидна: в новосторойках (а в ФРГ - строительный бум) это технология уже стала главным конкурентом газу. Наиболее охотно к ней прибегают владельцы индивидуальных домов, особенно в традиционно слабо газифицированных регионах, например, в большой, промышленно развитой и богатой Баварии, где до сих пор активно топили и все еще топят мазутом.

В беседе с DW Михаэль Кох (Michael Koch), заместитель исполнительного директора Федерального объединения производителей тепловых насосов BWP в Берлине, перспективы этой технологии оценил так: "В настоящее время в Германии действует в общей сложности 21 миллион установок для обогрева домов, из них 800 тысяч - тепловые насосы. Их число до 2030 года могло бы вырасти до 2,3 миллионов". Впрочем, добавил он, в последние два года спрос превзошел ожидания, так что этот прогноз может быть пересмотрен в сторону повышения.

Сохранение доли рынка при сокращении самого рынка

Подобная динамика особой угрозы роли газа в теплоснабжении Германии не представляет. Другое дело, если начнется форсированная государственная поддержка этой технологии, считающейся особо экологичной. Ведь тепловые насосы ничего не сжигают, а действуют, по словам Михаэля Коха, как "холодильник наоборот": с помощью электроэнергии преобразуют холод в тепло. Причем потребляемое электричество может быть из возобновляемых источников.

"Есть сценарии, призывающие в рамках борьбы за защиту климата внедрить в Германии до 2030 года от 4 до 8 миллионов тепловых насосов", - отметил Михаэль Кох и сослался, в частности, на доклад берлинского аналитического центра Agora Energiewende, специализирующегося на экологических аспектах энергетики. Автор упомянутого доклада, руководитель проекта "Отопление зданий" Маттиас Дойч (Matthias Deutsch) в беседе с DW отметил две тенденции на немецком рынке теплоснабжения. Одна благоприятная для "Газпрома", другая - нет.

"Поскольку у природного газа наименьшие выбросы в атмосферу среди ископаемых энергоносителей, он, согласно многим сценариям, останется по меньшей мере до 2030 года очень важным источником энергии для отопления зданий, - отметил эксперт Agora Energiewende. - В нашем новейшем исследовании мы исходим из того, что до этого времени в Германии примерно 40 процентов энергии для обеспечения домов теплом будут получать из природного газа".

Иными словами, доля газа на рынке теплоснабжения (составившая в 2016, по данным Федерального статистического ведомства Destatis, 44,5 процента) если и снизится, то незначительно. Проблема в другом: уменьшатся в целом объемы рынка. Причем чем решительнее Германия будет выполнять взятые на себя на международном уровне обязательства по сокращению выбросов в атмосферу углекислого газа, тем меньше газа будет сжигаться в стране.

"Если в Германии серьезно подойдут к защите климата и к теплоизоляции зданий, то потребление природного газа для обогрева помещений в абсолютных цифрах существенно сократится. На основе нашего исследования можно предположить, что это сокращение может составить к 2030 году порядка 33 процентов", - подчеркнул в беседе с DW Маттиас Дойч.

Таким образом, едва ли не решающее значение для будущей роли газа на рынке теплоснабжения Германии имеет экологическая политика Берлина. Чем амбициозней она окажется, чем быстрее с помощью законов, субсидий и льгот будут внедряться тепловые насосы, солнечные коллекторы и прочие альтернативные газу технологии отопления и обогрева воды, чем активнее пойдет теплоизоляция зданий и в целом энергосбережение, тем быстрее будет падать спрос на газ.

Рассчитывать в такой ситуации на рост потребления газа в немецких котельнях "Газпрому" в ближайшее десятилетие уж точно не стоит.