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Середня зарплата чиновників підскочила до 80 тисяч гривень
17:31 22.01.2025 |
У грудні 2024 року середня зарплата в центральних держорганах України склала 79,8 тисяч гривень. Порівняно із січнем (38,6 тисяч гривень) зарплата збільшилася більш ніж удвічі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.
Однак грудень не є показовим місяцем, оскільки наприкінці року виплачуються різні премії та надбавки. У середньому за рік зарплата 21,8 тисяч чиновників становила 54,4 тисяч гривень.
Зарплата чиновників значно перевищує середній рівень по Україні. За даними ПФУ, у вересні зарплата становила 18 тисяч гривень.
За даними Мінфіну, у грудні лідирує за рівнем зарплат Міністерство культури та стратегічних комунікацій України. У середньому його працівники отримують зарплату в 134,5 тисячі гривень. У міністерстві працює 380 осіб.
У Міністерстві закордонних справ отримують 125,0 тисяч гривень (140 осіб).
Державна служба України з етнополітики та свободи совісті на третьому місці - 122,3 тисяч гривень (35 осіб).
Також високі зарплати в Антимонопольному комітеті - 118,2 тисяч гривень (268 осіб).
Рейтинг зарплат керівництва
Серед керівництва найвищі зарплати в грудні були в таких відомствах:
* Державна служба експортного контролю України - 370,5 тисяч гривень,
* Національна комісія з державного регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг - 366,8 тисяч гривень,
* Національне агентство із запобігання корупції - 355,8 тисяч гривень,
* Державне агентство України з мистецтв та мистецької освіти - 345,4 тисяч гривень,
* Державна служба якості освіти України - 317,9 тисяч гривень,
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