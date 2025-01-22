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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту зростають, Brent торгується на рівні $79,58 за барель

 

Ціни на нафту відновлюються в середу після зниження напередодні.

О 14:05 EET вартість березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures підвищилася на 0,37% від рівня закриття попередніх торгів, до $79,58 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на березень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на 0,38%, до $76,12 за барель.

"Увага нафтового ринку поступово перемикається з санкцій США проти Росії на майбутню торговельну політику президента Трампа, внаслідок чого ціна на нафту Brent у вівторок опустилася нижче $80 за барель, - пише аналітик ING Уоррен Паттерсон. - Очевидно, що торговельні й тарифні ризики та потенціал заходів у відповідь зростають".

Президент США Дональд Трамп раніше підтвердив намір запровадити 25-відсоткові мита на імпорт із Канади та Мексики, а також пригрозив запровадити 10-відсоткові мита на китайський імпорт. Крім того, Трамп пообіцяв наростити видобуток нафти і наповнити стратегічний нафтовий резерв США, оголосив надзвичайну ситуацію в енергетиці, скасував обмеження на буріння в прибережних водах країни і заявив про вихід США з Паризької угоди з клімату.

Деякому зростанню нафтових цін сприяють очікування скорочення запасів нафти в США цього тижня, зазначає аналітик UBS Джованні Стауново.

"Рухи ринку невеликі, оскільки учасники очікують більшої ясності щодо найближчих кроків Трампа у зв'язку з митами і санкційною політикою", - пише експерт.

У вівторок на американське узбережжя Мексиканської затоки обрушилася снігова буря, а в Північній Дакоті через несприятливі погодні умови видобуток нафти скоротився на 130-160 тис. барелів на добу, що також може підтримувати котирування.

Експерти Citi підвищили прогноз цін на нафту 2025 року, пославшись на високі геополітичні ризики, однак зазначили, що в другому півріччі ціни, ймовірно, знижуватимуться. За оцінками Citi, середня ціна на Brent у 2025 році становитиме $67 за барель проти попереднього прогнозу $62. Експерти банку прогнозують ціну Brent у першому кварталі на рівні $75, у другому - $68, у третьому - $63, а в четвертому - $60 за барель.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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