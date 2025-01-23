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АНАЛІТИКА

В Україні побудують другу чергу найбільшої в Східній Європі вітроелектростанції - підписали угоду в Давосі

 

Українська група ДТЕК та данська Vestas, провідний світовий виробник вітрових турбін - підписали угоду щодо будівництва другої черги Тилігульської ВЕС у Миколаївській області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство економіки України.

Зазначається, що про реалізацію проєкту вартістю 450 млн євро оголошено в Давосі у присутності президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, першої віцепрем'єр-міністерки - міністерки економіки України Юлії Свириденко, комісара з питань енергетики та житлового будівництва Єврокомісії Дена Йоргенсена, міністра промисловості, бізнесу та фінансів Данії Мортена Бьодскова.

"Реалізація проєкту з будівництва Тилігульської вітрової електростанції, що має стати найбільшою в Східній Європі, - вагомий крок на шляху України до впровадження Національного плану з енергетики та клімату, зміцнення енергетичної безпеки держави та декарбонізації економіки", - зазначила Свириденко.

За її словами, цей проєкт підтриманий Данським експортно-кредитним агентством та урядом Данії. Це потужний сигнал для всіх партнерів та інвесторів, що вкладати у проєкти відновлення України можна і треба вже сьогодні.

Відповідно до проєкту, II черга ВЕС буде складатись з 64 вітротурбін загальною потужністю 384 МВт, які поставить ДТЕК данська Vestas.

Загалом I та II черги ДТЕК Тилігульської ВЕС (83 вітротурбіни) матимуть потужність 500 МВт. Станція буде здатна виробляти близько 1,7 ТВт-год. електроенергії щороку, що вистачить на задоволення потреб близько 900 тис. домогосподарств.

Очікується, що проєкт дозволить скоротити викиди СО2 щороку на 1,7 млн тонн.
 

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