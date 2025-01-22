Уряд сформував наглядову раду «Лісів України»

Кабінет Міністрів затвердив кандидатів на посади членів наглядової ради держкомпанії «Ліси України». До неї увійшли троє незалежних членів та один представник держави.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні на сайті уряду, передає пресслужба Міністерства економіки.

На посади незалежних членів наглядової ради погодили кандидатури Маркіяна Витвицького, Робертса Стріпніекса та Харьюнпяя Янне Рісто Самуеля. Водночас Олексія Кучера призначили представником держави.

За словами першого заступника міністра економіки Олексія Соболева, формування наглядової ради "Лісів України" дозволить запровадити високі стандарти корпоративного управління, які відповідають вимогам закону та керівним принципів ОЕСР.

Зазначається, що Маркіян Витвицький працював у Міністерстві природних ресурсів та лісового господарства Канади, є членом правління Канадсько-української торгової палати.

Робертс Стріпніекс був головою наглядової ради та генеральним директором державного АТ "Латвійські державні ліси", членом виконавчої ради та аудиторського комітету Європейської асоціації керівників державних лісових господарств. Працював у Міністерстві сільського господарства і Міністерстві лісового господарства Латвії.

Янне Харьюнпяя працює генеральним директором Східного офісу фінської промисловості. Був членом наглядової ради "Ощадбанк", експертом і консультантом МВФ та Світового банку.

Олексій Кучер очолює Державну регуляторну службу України. Був головою Харківської обласної державної адміністрації, народним депутатом України дев'ятого скликання.

"Ліси України" є одним із найбільших лісокористувачів Європи та найбільшим лісокористувачем України.

Як повідомлялося, 17 січня відбулося перше засідання нового складу наглядової ради НАЕК "Енергоатом". Головою наглядової ради обрали ексміністра енергетики Литви і головного радника президента Литви з питань навколишнього середовища та інфраструктури Ярека Неверовича. Джерело: https://biz.censor.net/n3531622