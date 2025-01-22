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АНАЛІТИКА

АРМА обрало управителя для одного з найбільших виробників ягід в Україні

 

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) уклало договір управління майновим комплексом ТОВ "Українська ягода". Переможцем відповідного конкурсу став консорціум "Управляюча компанія "КАМпарітет".

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що рішенням Личаківського районного суду Львова АРМА передали корпоративні права, обладнання та нерухомість "Української ягоди". Незалежна оцінка визначила вартість об'єкта в 6,5 млн грн.

Водночас процес передачі майна супроводжувався перепонами. Під час огляду на Житомирщині власник арештованого активу перешкоджав діяльності АРМА та порушив судову заборону на користування майном. За даним фактом було розпочато кримінальне провадження.

"Незважаючи на попередні перешкоди, нам вдалося забезпечити законність та встановити ефективне управління цим важливим активом. Всі кошти від управління майном будуть напряму надходити до Державного бюджету України", - зазначив директор Департаменту менеджментів активів АРМА Ігор Чулой.

Управитель зобов'язується: здійснювати регулярні платежі до бюджету та забезпечувати щомісячний гарантійний платіж за власний рахунок навіть за відсутності доходів від управління.

ТОВ "Українська ягода" - один з найбільших виробників ягід в Україні. Основний вид діяльності - вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників. Як пише liga.net, ірма мала чотирьох засновників, двоє з яких зареєстровані в Москві. Через це АРМА арештувала її активи.

Як повідомлялося, Шевченківський районний суд Києва 27 грудня заарештував і передав АРМА майно АТ "Нікопольський завод феросплавів", який належить бізнесмену Ігорю Коломойському.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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