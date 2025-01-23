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Розпочався новий набір на курси перекваліфікації жінок на водійок вантажівок і автобусів

17:12 22.01.2025 |

Економіка, Україна

 

Reskilling Ukraine спільно з Міністерством економіки України оголосили старт нового набору на програму OnTrack, що надає жінкам можливість безоплатно здобути професію водійки вантажного чи пасажирського транспорту. Про це інформує Мінекономіки.

За словами заступниці міністра економіки Тетяни Бережної, такі програми спрямовані на розширення можливостей працевлаштування для жінок у галузях, де вони традиційно менше представлені.

"Цього року завдяки програмі OnTrack ще більше жінок зможуть опанувати нову професію та отримати стабільне місце роботи", - зазначила вона.

Програма триває шість тижнів і охоплює онлайн-теоретичну частину та практичні заняття в Києві, Кременці чи Тернополі. Учасницям забезпечують проживання та харчування на час практики.

Додатково передбачені тренінги з надання першої домедичної допомоги та екскурсії до компаній і на підприємства.

Для участі в програмі кандидатки повинні відповідати таким вимогам:

- мати водійське посвідчення категорії B;

- досвід водіння не менше трьох років;

- мотивація до зміни професії.

Заявки приймаються до 15 лютого 2025 року.

Проєкт Reskilling Ukraine реалізує шведська неприбуткова організація Beredkspalsyftet. Він спрямований на підтримку професійного розвитку жінок та ветеранів в Україні.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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